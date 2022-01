Fotballryktene: På vei til ny klubb – vraker Arsenal

Se Fabrizio Romano prate om Erling Braut Haaland i videovinduet øverst.

Dusan Vlahovic (21) er en av de mest ettertraktede spissene på markedet. London-rivalene Tottenham og Arsenal har lenge blitt koblet til den serbiske storscoreren, og spesielt sistnevnte skal være ivrig etter å kapre Fiorentina-angriperen.

Nå skriver imidlertid overgangsguru Fabrizio Romano (med flere) på Twitter at Juventus er i samtaler med Serie A-rivalen og at et bud på Vlahovic kun er timer unna.

Prisen skal være på om lag 730 millioner kroner, og ifølge Arsenal-korrespondent Chris Wheatley er ikke den egentlig avskrekkende for London-klubben heller, problemet er bare at spilleren selv helst vil bli værende i Italia.

London Evening Standard skriver at Arsenal vitterlig er på spissjakt, og Mikel Arteta skal ha flere på radaren, inkludert Real Sociedads Alexander Isak (22), Lilles Jonathan David (22) og Evertons Dominic Calvert-Lewin (24).

Anthony Martial (26) er på vei til Sevilla. Det skriver Fabrizio Romano. Overgangseksperten skriver på Twitter at Manchester United ble enig med den spanske klubben om en låneavtale ut sesong mandag kveld. Sevilla vil betale rundt 60 millioner kroner for å låne den franske angriperen, inkludert lønn.

Og samme mann kan melde at Roy Hodgson (74) er nær et Premier League-comeback. Watford skal være nær å ansette veteranen som erstatter for nylig sparkede Claudio Ranieri. Sky Sports og flere andre medier melder det samme.

Hodgson har vært arbeidsledig siden han forlot managerposten i Crystal Palace i sommer.

Aston Villa-sjef Steven Gerrard er ikke fornøyd med januar-vinduet og ønsker flere forsterkninger. Ifølge nettstedet Football Insider har Liverpool-legenden pekt seg ut gamleklubbens midtstopper Joe Gomez (24) som et mulig kjøp.

Både Manchester City og Liverpool er interesserte i den nederlandske vingen Cody Gakpo (22) fra PSV, ifølge det nederlandske nettstedet Voetbal International.

Manchester United skal være en av klubbene som som speidet Portos kolombianske ving Luis Diaz (25) i helgen, ifølge det portugisiske nettstedet O Jogo.

Newcastle ønsker å hente både Brightons sentrale midtbanespiller Yves Bissouma (25) og Manchester Uniteds Jesse Lingard (29) før overgangsvinduet stenger, melder Mirror.