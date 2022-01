Helseforetakene suspenderer to vikarbyrå etter kontraktsbrudd

Helse Vest melder at to vikarbyrå blir suspendert som følge av manglende overtidsbetaling til vikarer leid ut til norske sykehus.

– Det er et klart kontraktsbrudd, og et brudd på arbeidsmiljølova, særlig likebehandlingsprinsippet, sier Hilde Brit Christiansen, leder for den nasjonale styringsgruppa for vikarinnkjøp, og direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest RHF.

Bruddet ble avdekket som følge av helseforetakenes egne revisjon, som gransker arbeidsvilkår, lønnsvilkår og arbeidstid hos seks vikarbyråer.

Formålet er å sikre like arbeidsvilkår for samtlige ansatte.

Leverandørene Powecare A/S og Läkarleasing Sverige AB er fratatt kontrakten. Helse-Vest omtaler kontraktsbruddene som alvorlige:

– Vi krever nå at de etterbetaler det vikarene har hatt krav på, og at de bedrer rutinene sine for å hindre liknende avtalebrudd i framtida, sier Christiansen.

Vikarbyråene får en måned til å rette manglene.