To jordskjelv rammet Haiti

To moderate jordskjelv har rystet det sørvestlige Haiti. Minst to personer er døde, mange skolebarn er skadd og hundrevis av hjem er ødelagt.

Et jordskjelv med en styrke på 5,3 rammet øystaten mandag morgen og ble etterfulgt av et skjelv på 5,1.

Skjelvenes episenter var på Haitis sørlige halvøy, vest for hovedstaden Port-au-Prince, ifølge USAs geologiske overvåkingsinstitutt (USGS). Begge oppstod om lag 10 kilometer under overflaten.

Minst to personer er døde og mange skolebarn skadd, ifølge sivilforsvaret i Haiti. Myndighetene opplyser at over 190 hus er ødelagt og at nærmere 600 har fått skader.

I august mistet mer enn 2.200 mennesker livet da et jordskjelv med 7,2 styrke rammet landet. Mer enn 137.500 boliger ble jevnet med jorden.