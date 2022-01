Advarer mot å tro at omikron er slutten på pandemien

Lederen for Verdens helseorganisasjon advarer mot å tro at Omikron-varianten vil være den siste mutasjonen vi ser av koronaviruset.

– Det er farlig å anta at Omikron vil være den siste varianten og at vi er i sluttspillet, advarer lederen for Verdens Helseorganisasjon Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Han ber nå lederne i verdens nasjoner om å holde fokus på å slå ned pandemien.

Adhanom Ghebreyesus mener tvert imot at Omikron blir det siste vi ser av pandemien.

– Globalt sett er forholdene ideelle for at flere varianter kan dukke opp, sier Adhanom Ghebreyesus i et av Verdens helseorganisasjons (WHO) styremøter.

Det melder Reuters.

Det er nå flere land i verden som ser mer optimistisk på pandemien, fordi Omikron har mindre dødelige virkninger. En mindre dødelig variant og en økende vaksinegrad får flere land til å tro at det verste med pandemien er over.

Adhanom Ghebreyesus mener derimot at tiden nå er inne for disiplin og enhet i kampen mot viruset.