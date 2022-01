Danmark tror de vil oppnå flokkimmunitet innen få uker

I følge fagdirektør i Statens Serum Institutt (SSI), Tyra Grove Krause, kan Danmark oppnå flokkimmunitet innen få uker fordi de har et høyt vaksinasjonsnivå kombinert med mye smitte i samfunnet. Også blant de vaksinerte.

– Dette vil bety at smittetallene vil falle, fordi det er vanskeligere for viruset å finne noen å smitte, sier Grove Kruse til dansk TV2.

Også direktøren for den europeiske avdelingen av WHO, Hans Kluge, mener det vil være mulig å oppnå flokkimmunitet. Han anslår at så mange som 60 prosent av befolkningen i Europa kan bli smittet innen mars. Men nå smittebølgen legger seg, forventer Kluge at det vil være global immunitet i flere uker og måneder.

Grove Kruse er derimot klar på at en slik immunitet ikke vil vare for alltid. Hun forklarer at immunitet mot koronaviruset ikke er livslangt. Dette gjelder både ved smitte og vaksinasjon.

– Det gjør at viruset ikke forsvinner og vil kunne gi nye bølger når det er nok mottagelighet i befolkningen og smitteforholdene er bedre, for eksempel om vinteren, sier Grove Kruse.



SSI forventer også samtidig at det vil komme flere varianter av korona som danskene har en dårligere beskyttelse mot.