– Han sa jeg kan kaste den på opposisjonslederen

NEW YORK (TV 2): Statsminister Jonas Gahr Støre diskuterte pandemitiltak med New Yorks nye ordfører Eric Adams og fikk et overraskende tips på veien.

– Han sa jeg kunne ha den på skrivebordet eller kaste den på opposisjonslederen. Så sa jeg at jeg tror nok det blir det første, sier Jonas Gahr Støre etter møtet med New York ordfører Eric Adams.

Før møtet utvekslet Støre og Adams gaver. Den nye ordføreren fikk en bok om Munch i gave.

Statsministeren fikk på sin side en glasskule, som skulle symbolisere jordkloden.

Vaksinepass

Mens debatten om vaksinepass raser i Norge innførte New York strenge regler for bruk av vaksinepass for flere måneder siden. Allerede i september i fjor måtte innbyggerne begynne å dokumentere at de var vaksinerte for å kunne gå på restaurant, barer, kino og treningssentre.

Tror du det er noe man kan lære av det i Norge?

– Ja, det tror jeg det er. Det er lærdommer vi kan ta med, og vi studerer jo nå mulighetene for om vaksinepass er et godt tiltak, sier Støre til TV2 etter at han har hatt et møte New Yorks ordfører Eric Adams.

Likevel sier Støre at han venter på råd fra fagmyndighetene om vaksinepass er noe Norge bør innføre.

– Om vaksinerpasset er et godt virkemiddel når vi nå har denne omikron-varianten som er såpass smittsom der du kan være vaksinert, men allikevel smitte, det er noe fagmyndighetene må gi oss råd om. For New York har jo betalt en skyhøy pris for denne pandemien. Det fortalte Adams om, og han er jo opptatt av å komme tilbake til normalen så fort som mulig, slippe nedstengninger, men da er vaksinering hovedstrategien, sier Støre.

Bare i New York City har over 37 000 dødd som følge av pandemien. Mange av dem mistet livet da byen ble rammet under den første bølgen i mars og april 2020.

Eric Adams møtte ikke pressen etter møtet, men i en uttalelse la han vekt på klimasamarbeid og at han ser frem til å jobbe med Støre i årene som kommer.

USA-TUR: Statsministeren er i New York denne uka for å holde tale i FNs sikkerhetsråd. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Det var et fyrverkeri av en nyvalgt ordfører. Veldig engasjert og veldig opptatt av å høre norske erfaringer. Det er jo ikke alle erfaringer fra Oslo du kan ta rett inn i New York, eller en annen norsk by eller tjeneste. Men han er en ordfører som vil snu mange steiner, gjøre ting på nye måter, sier Støre.

Kriminalitet, kriminalitet og kriminalitet

Eric Adams ble valgt til ordfører i november i fjor, men ble først innsatt for litt over tre uker siden. Den tidligere politimannen har gjort det til sin hovedoppgave å gjøre noe med den økende kriminaliteten i byen. I 2021 var det 485 drap i New York, det høyeste antallet på 10 år.

– Jeg spurte hva er de tre viktigste utfordringene her nå? Og da sier han at det er kriminalitet, kriminalitet og kriminalitet, sier Støre.

De to diskuterte også det norske fengselsvesenet og sosiale tjenester. Og ble enige om at New York skal sende en delegasjon til Norge for å videreutvikle samarbeidet.

Gave

Med Adams spøkefull tips om hvordan håndtere opposisjonslederen lurer vi.

Er Erna Solberg er trygg?

– Jeg tror Erna Solberg kommer til å være trygg. Vi får ta argumentene mot henne, og så kommer kulen til å være på skrivebordet, sier Støre.