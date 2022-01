Aktor mener de ikke grep inn da George Floyd ble drept

Mandag startet rettsaken mot de tre tidligere politibetjentene som var tilstede under pågripelsen av George Floyd. Aktor i saken mener de stod å så på at George Floyd døde.

– Hver og en av de gjorde et bevist valg om og om igjen, sa Samantha Trepel. Hun er spesialadvokat for rettssaker fra Justisdepartementet sivilrettighetsavdeling.

– De valgte å ikke gripe inn og stoppe Chauvin da han drepte en mann. De valgte å ikke beskytte mannen de la håndjern på, fortsatte Trepel.

I åpningserklæringen snakket en føderal aktor i omtrent en halv time om at de tre politibetjentene brøt loven ved å ikke gi Floyd forsvarlig helsehjelp, det skriver CNN.

Det er de tidligere politibetjentene Tou Thao, J. Alexander Kueng og Thomas Lane som er stilt for retten for å unnlate Floyd nødvendig helsehjelp.

De tre erkjenner ikke straffskyld.

Skal vitne

Thomas Lane er anklaget for å holde beina til George Floyd nede under den fatale pågripelsen.

I følge aktoren skal Lane vitne til sitt eget forsvar under rettsaken.

Thao og Kueng er i tillegg til å være siktet for å unnlate å gi medisinsk hjelp, også siktet for å unnlate å gripe inn i Derek Chauvins urimelige bruk av makt.

Samme argumenter

De tre tiltaltes advokater argumenterte med mye av det samme som Chauvin kom med under sin rettsak. Blant annet hevder de at Floyd var påvirket av narkotika under pågripelsen og motarbeidet arrestasjon.

Et annet argument var at politibetjentene ikke hadde tilstrekkelig opplæring.

De mener og at det er mer til historien enn det som kommer frem i videoen som viser George Floyds død.

– Det faktum at noe ender tragisk betyr ikke at det er begått en forbrytelse, sa Thaos advokat Robert Paule.

Fatal pågripelse

Rettsaken finner sted cirka 20 måneder etter den fatale pågripelsen av George Floyd.

46-åringen ble satt i håndjern og presset mot fortauet på magen av tidligere politibetjent Derek Chauvin til han sluttet å puste.

Det var fire politibetjenter på stedet som ringte etter medisinsk hjelp, men gjorde ingenting selv. Floyd ble dermed værende i samme situasjon til ambulansepersonellet kom frem på stedet.

Floyd ble erklært død samme natt,

Pågripelsen ble filmet og de sjokkerende videoene gikk viralt. Videoene utløste voldsomme protester for fargedes rettigheter verden over.