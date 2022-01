Mali krever at Danmark henter hjem soldatene sine umiddelbart

Danmark sendte i forrige uke spesialsoldater og et team med kirurger til det afrikanske landet for å delta i et franskledet oppdrag.

Mandag kunngjorde juntaen som styrer landet, at utplasseringen ble gjort uten samtykke fra landets myndigheter.

Kunngjøringen ble sendt både på fjernsyn og publisert på sosiale medier.

Danmarks utenriksdepartement opplyser sent mandag kveld at det jobbes med å bringe klarhet i situasjonen.

– Fra dansk side er vi i kontakt med den maliske overgangsregjeringen. Det er foreløpig betydelig usikkerhet rundt overgangsregjeringens kunngjøring, heter det i en uttalelse.

En årsak til den krasse beskjeden kan være at Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod har varslet at flere EU-land planlegger sanksjoner mot noen av Malis ledere, bare en uke etter at de danske soldatene ankom landet.

Årsaken er at Malis myndigheter har tatt imot leiesoldater fra den omstridte russiske Wagner-gruppen. Leiesoldatene skal trene Malis egne regjeringstyrker. En annen årsak er at juntaen har utsatt et valg som skulle vært holdt i februar. Nå er planen at det først skal avvikles om fem år.

Juntaen tok makten i et kupp i august 2020. Nylig døde landets avsatte president Ibrahim Boubacar Keita.