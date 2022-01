Madrugada-konsertene i februar går av stabelen, melder bandet

Madrugada holdt fansen lenge på pinebenken om det ble konserter i Oslo Spektrum 4. og 5. februar – og sent mandag kveld bekreftet bandet at de kjører på.

I et innlegg på Madrugadas Facebook-side skriver bandet:



– Kjære fans. Det blir konserter i Oslo Spektrum i februar! Det ville kanskje vært lettest å utsette konsertene når smittevernrestriksjonene er slik som de er. Men bandet ønsker å strekke seg langt for å få spille for fansen, og for å markere utgivelsen av ny musikk. Derfor har vi valgt å gjennomføre de to konsertene, selv om det blir begrenset kapasitet begge dager. Vi ser fram til å markere utgivelsen av «Chimes at Midnight», bandets første utgivelse på fjorten år.

Men det blir kun for et publikum på 1.500 - og ikke for alle dem som hadde kjøpt billetter i inn- og utland. Billettkjøpere til de to store konsertene vil kontaktes per mail i løpet av tirsdagen med utfyllende info, heter det videre fra Madrugada-hold.

Mange hadde tenkt å reise langt for å få med seg Madrugadas konserter i Oslo Spektrum. Nå skal billettkabalen legges på ny, uvisst hvordan - for det skriver bandet ikke noe om.

– Jeg kommer til Oslo fra Ukraina for å feire fødselsdagen min med dere fem, værsåsnill å ikke avlyse, skriver en fan fra landet på kanten av krig. Andre fans i Lisboa og i britiske Bristol ventet på kanten av stolsetet på beskjed, og om de skulle booke flybilletter.

Fans fra både Frankrike og Finnmark etterlyste før helgen beskjed i tide.

– Vi fra Finnmark må faktisk booke fly og hotell til sikkert stivere priser om vi kun får knapt 2 ukers varsel, skrev en Madrugada-fan som derfor ønsket seg utsettelse til det ble 100 prosent gjenåpning.