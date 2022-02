Lene fra «Luksusfellen» gikk selv i fella

Mange hunder med flatt ansikt sliter med pusteproblemer. Det flate ansiktet er avlet fram gjennom årtier, og kan føre til blant annet ekstra hudfolder som presser på luftveiene, slik at dyrene må kjempe for å få nok oksygen.

Lene Drange, kjent fra programmet «Luksusfellen», kjøpte mopsen Max for snart ni år siden.

Se hele programmet «Syke rasehunder» på TV 2 Play.

10.000 i kontanter

– Jeg har alltid drømt om å få hund, men mamma sa alltid nei. Da jeg ble 21 år og hadde klart å spare opp penger, så fant jeg ut at mops var den perfekte hunden. Etter en lang runde med ulike oppdrettere, fikk jeg tilslaget. Jeg kjøpte Max for 10.000 kroner i kontanter på Sola flyplass, forteller Lene.

NYOPERERT: Max måtte opereres på grunn av pusteproblemer. Foto: Lene Drange/privat

– Fra den dagen har det vært oss to.

Møt Max i videoen i toppen av saken!

I «Luksusfellen» er Lene en tøffing med full økonomisk kontroll. Men slik var det ikke da hun kjøpte hund.

– Jeg hadde nok ikke helt tenkt over hvor mye det faktisk koster å ha hund, i blant annet forsikringer, mat, operasjoner, dyrlege og så videre. Det var altså før min tid i «Luksusfellen», det er en viktig detalj, ler Lene.

Max fikk etter noen år voldsomme pusteproblemer og måtte på operasjonsbordet.

– Det var ikke så mye informasjon den gang om mulige helseproblemer med rasen, det var jo litt synd, sier Lene.

Forsikringen dekket ikke

Operasjonen gikk bra, selv om det var en påkjenning for både hund og eier.

Sjekk av forsikring TV 2 hjelper deg har undersøkt forsikringsselskapene Agria, Fremtind, Frende, Gjensidige, Storebrand, If og Codan. Ingen av dem dekker nesefold-operasjon for kortsnuta raser som mops, engelsk og fransk bulldog og boston terrier.

Tryg er det eneste forsikringsselskapet som dekker slike operasjoner, men sier priser på alle hunderaser blir satt utfra sykdomsrisiko.

– Det var forferdelig, men han har hatt det bedre i ettertid, så det var verdt det.

Også økonomisk var dette en belastning for Lene. Forsikringen dekket ikke nesefold-operasjon, og Lene måtte punge ut av egen lomme.

– Det kostet rundt 28.000 kroner, cirka en månedslønn den gang, minnes programlederen.

Hun innrømmer at når det kommer til Max, er det ikke alltid pengene som styrer valgene.

– Jeg har alltid vært opptatt av ikke å betale for mye for noe, men når det kommer til Max, kan jeg jo røpe at avgjørelsene tas mest hjertet, for en hund gir deg så mye kos i hverdagen, sier Lene.

Likevel, her er økonomiekspertens råd til hundekjøpere: