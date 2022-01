Debbie (24) døde av avmagring - moren innrømmer drap

Britiske Debbie Leitch (24) ble funnet død av nødetater på en adresse i Blackpool i august 2019. Nå innrømmer moren hennes å ha stått bak drapet.

Det melder flere britiske medier, deriblant BBC.

Obduksjonsrapporten tydet på at alvorlig avmagring, som følge av omsorgssvikt, var dødsårsaken. Leitch hadde også en omfattende skabb-infeksjon.

En uttalelse utstedt på vegne av Leitchs familie har beskrevet henne som en «fantastisk» jente som «alltid var glad og vennlig», skriver lokalavisen LancsLive.

Moren til 24-åringen, Elaine Clarke (49), ble siktet for å ha drept datteren, men nektet først straffskyld.

Innrømmer drap

«ALLTID GLAD»: Leitchs familie beskriver henne som en jente som alltid var glad og vennlig. Foto: Lancashire Constabulary / SWNS.COM / NTB

Hele seks personer ble arrestert etter funnet av Leitch, ifølge The Yorkshire Post. Blant dem var Clarke, i tillegg til hennes tidligere partner, Robert Bruce.

Sistnevnte ble siktet for medvirkning dødsfallet, men siktelsen har senere frafalt.

Moren nektet først straffskyld, men har nå erkjent drapet, bare ti dager før hun skulle stilles for retten.

Varsler lang straff

Lokalavisen skriver at hun forblir varetektsfengslet frem til 7. februar, da hun er forventet å få dommen.

– Du er godt klar over det uunngåelige utfallet at du skal i fengsel, og jeg tror tiden er inne for at jeg skal varetektsfengsle deg for å sikre at du er her i tide ved neste anledning, sa dommer Amanda Justice Yip til moren etter at hun erkjente drapet.

Dommeren skal også ha varslet at fengselsstraffen vil bli langvarig.