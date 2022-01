Komorenes venstreback(!) måtte starte som målvakt etter absurd keeperkrise

Vertsnasjonen Kamerun vant åttedelsfinalen i Afrikamesterskapet 2-1 over Komorene, men det var langt i fra den som ga mest oppmerksomhet.

For i mål for den lille øynasjonen Komorene sto Chaker Alhadhur i mål. Han er egentlig venstreback, men måtte vikariere som keeper.

Grunnen var at Komorenes førstevalg Salim Ben Boina pådro seg en skade i kampen mot Marokko. Moyadh Ousseini og Ali Ahamada var utilgjengelige på grunn av koronaviruset.

Ahamada, som var Brann-spiller i 2020, testet negativt tidligere mandag, men det holdt altså ikke. Dermed måtte Alhadhur vokte buret.

DRAKTKRØLL: Chaker Alhadhur måtte teipe på et annet draktnummer. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Til vanlig spiller han i den franske Ligue 2-klubben Ajaccio. Han er 1,72 meter, noe som er lavt til å være keeper.

Vondt ble til verre for Komorene da de ble redusert til ti mann før ti minutter var spilt. Øystaten holdt likevel noenlunde stand, og slapp bare inn to mål fra Karl Toko Ekambi og Vincent Aboubakar.

Mot slutten scoret Youssouf M'Changama for Komorene med et fantastisk frispark, men det holdt ikke for Komorene.

Keepervikar Alhadhur skal ikke ha gjort seg direkte bort, selv om en heltidskeeper kanskje kunne tatt det første målet. Han hadde også flere redninger som holdt Komorene inne i kampen.

Før kampen skal det ha oppstått kaostilstander blant tusenvis av tilskuere på vei inn på arenaen. Meldinger og bilder på sosiale medier viser at mange tilsynelatende er skadet. Ubekreftede meldinger sier også at flere kan ha blitt drept.