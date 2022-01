Har ansatt trener fra NFF: Slik blir «nye Odd»

Ifølge TV 2s opplysninger er Pål Arne «Paco» Johansen ansatt som ny hovedtrener i Odd. Han signerer en treårskontrakt med skiensklubben.

Odd har også vært på jakt etter ny sportssjef. Løsningen har de funnet i egne rekker: Morten Rønningen, tidligere teamkoordinator, blir ny sportssjef.

Kan lede laget tirsdag

Svein Maalen var den andre sluttkandidaten til jobben som hovedtrener, men under et styremøte mandag ble det klart at Odd går for «Paco».

De kjøper ut treneren fra Norges Fotballforbund, der han har ledet en rekke aldersbestemte landslag de siste årene.

Det er ventet at Johansen leder sin første treningsøkt med Odd allerede tirsdag.

Knut Rønningen og Martin Reier fortsetter som assistenttrenere, slik de var under Jan Frode Nornes.

Daglig leder Einar Håndlykken har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag kveld.

TV 2 kunne lørdag avsløre at Svein Maalen og Pål Arne «Paco» Johansen var finalistene i kampen om Odd-jobben foran mandagens avgjørende styremøte. Tidligere mandag meldte VG at Odd var i forhandlinger med NFF om å kjøpe ut Johansen.

Maalen: – Sulten

TV 2 har vært i kontakt med Svein Maalen, som ikke ønsker å kommentere Odd-koblingen, men den tidligere Ranheim-treneren er klar på at han vil tilbake på feltet.

– Jeg har tidligere sagt at jeg har vært i kontakt med noen klubber om en aktuell jobb, og jeg er fortsatt der at jeg har en klar plan om å inn å jobbe med toppfotball igjen. Jeg er veldig sulten på en sånn type jobb om den riktige muligheten byr seg, sier Maalen til TV 2.

Ettersom Pål Arne Johansen forsvinner ut av NFF, står det norske G19-landslaget dermed uten trener kort tid før EM-kvalifiseringskampene i mars.

Elitedirektør Lise Klaveness i NFF har ikke besvart TV 2s henvendelse.