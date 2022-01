Fullstendig snøkaos i Sør-Europa – hundrevis innesperret i bilene sine og flyplasser er stengt

En sjelden snøstorm i Sør-Europa har skapt utfordringer for blant annet Flytrafikken ut fra Europas travleste flyplass i Istanbul.

Istanbul lufthavn måtte mandag stenge etter at kraftig snøvær fikk taket på et terminalbygg til å rase sammen. Det er første gang flyplassen må stenge etter at den erstattet Ataturk lufthavn i 2019.

Innstilte fly

Fly som skulle av gårde til destinasjoner i både Midtøsten, Europa, Afrika, USA og Asia, er innstilt.

ISTANBUL: Hundrevis av biler blokkerer en ev hovedveiene inn til byen tirsdag. AP Photo/Emrah Gurel) Foto: Emrah Gurel

Også i Hellas skaper snøværet utfordringer. I hovedstaden Aten holdes skoler og vaksinasjonssentere stengt. Snøfallet begynte sent forrige uke, og har tatt seg opp de siste dagene.

Mange tusen innbyggere har mistet strømmen og myndighetene ber folk om å holde seg hjemme. I fjor ble Aten rammet av en snøstorm som forårsaket strømbrudd i flere dager og felte tusenvis av trær.

En eldre kvinne har vært innesperret i bilen sin på motorveien i ett døgn. (AP Photo/Michael Varaklas) Foto: Michael Varaklas

Satt fast i 24 timer

1200 kjøretøy satt fast i snøen på veiene nord for Aten i 24 timer. Hæren og spesialstyrker har jobbet intenst med å få evakuert menneskene ut.



ATEN: Forlatte biler på en av motorveiene i Aten tirsdag. REUTERS/Vassilis Triandafyllou Foto: VASSILIS TRIANDAFYLLOU

Fremdeles er det kaos på veiene på grunn av mange forlatte biler i veibanen, skriver greske ERT.

Snøfallet er årets første sørøst i Europa.

Foto: YASIN AKGUL I Istanbul skaper snøen en helt spesiell stemning med snødekte moskeer, barn som lager snømenn og folk som aker i gatene. Foto: AFP

Snøen gjør det umulig å ta seg til Istanbul i bil fra Thrace-regionen, som strekker seg fra Istanbul til Hellas og Bulgaria.

Også veiene mot Syria var stengt, og på andre siden av grensen har snøværet skapt enda mer elendighet i de mange flyktningleirene, der levekårene allerede er svært vanskelige.