Aksel Lund Svindal om kjæresten: – Vi er et ganske bra team

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere alpinist Aksel Lund Svindal setter pris på at han har mer tid til kjæresten og helge-aktiviteter etter at han la opp som idrettsutøver. Men jobben som programleder i «Mesternes mester» kunne han ikke si nei til.

Etter at tidligere programleder Dag Erik Pedersen sluttet i «Mesternes mester» tok Aksel Lund Svindal over stafettpinnen.

Det valget angrer han ikke på selv om det å debutere som programleder kan by på utfordringer.

NY ROLLE: Tidligere alpinist Aksel Lund Svindal er årets programleder i «Mesternes mester». Foto: Poppe, Cornelius

– Hvis jeg gjør en dårlig jobb, så smitter det over på mange andre. Så jeg kjenner litt på presset, sier Svindal til God kveld Norge.

Nye utfordringer

Han forteller videre at han måtte lære mye i forkant av innspillingen, og at det har vært mye logistikk, tekstskriving og at han har måttet lese seg opp på deltakerne.

– Det er en ny erfaring for meg. Jeg har jo vært på den siden av kameraet hvor man synes, men jeg har fått spørsmålene - jeg har ikke stilt dem, forklarer han.

Svindal skryter av teamet bak «Mesternes mester» nå som han ser hvor mye arbeid som faktisk ligger bak produksjonen, og sier han få mye hjelp av dem.

Noen nye utfordringer ved jobben har for eksempel vært å gi beskjeder mens man ser rett inn i kamera.

– Det har jeg måttet øve på, sier Svindal.

Han forklarer at nattester ofte har vært enklere å spille inn, fordi det er en naturlig spenning der. Mens for eksempel tiden før en konkurranse kan være mer krevende fordi man må skape en spenning før det skjer noe.

Besøkte Pedersen for hjelp

På vei til innspillingen av «Mesternes mester» gjorde Svindal et stopp hos den tidligere programlederen for seermagneten, Pedersen.

Her vekslet de tips og erfaringer rundt det å være programleder for seermagneten.

– Dag Erik har gjort dette i mange år, og har en kjærlighet for «Mesternes mester», sier Svindal og fortsetter:

– Det har vært en stor del av hans liv de siste 12 årene, så det er helt naturlig å høre litt på hans erfaringer.

Svindal forklarer videre at det er mye DNA i programmet som har blitt skapt gjennom alle årene, og at han ønsket å videreføre de viktigste bitene.

– Og så vil jeg legge til mine ting slik at det blir jeg som er programleder, og at jeg ikke prøver å gjøre noe som er skriptet for andre, sier den tidligere alpinisten.

Han mener at han ikke han gjøre alt helt likt som før, og at det hadde vært vanskelig for han å kopiere programlederrollen helt.

– Det må være litt mer personlig når det kommer inn en ny programleder, sier Svindal.

Helgekos med kjæresten

Etter at Svindal la opp som alpinist skulle han egentlig finne tid til å slappe av. Det har ikke blitt helt slik innrømmer han.

– Jeg er glad i utfordringer, og så synes jeg det er kult å jobbe med andre flinke folk, sier han og legger til:

– Så når jeg får muligheten til å gjøre noe utfordrende som kan bli bra, sammen med andre flinke mennesker, så er det jo vanskelig å si nei.

Han angrer ikke på at han takket ja, men innser likevel at det ikke blir nødvendig å ha en jobb fra morgen til sen ettermiddag i fremtiden.

Det blir noen helger med jobbing også, men det har det blitt mye mindre av etter at han la opp som idrettsutøver.

KOKKELERER: Aksel Lund Svindal og kjæresten Amalie Iuel liker å lage mat sammen. Her er de sammen på premieren for filmen «Aksel» i 2021. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg har blitt ganske glad i helg. Det er noe du merker når du slutter med idrett, sier Svindal og forklarer at de fleste idrettskonkurransene er i helger.

Nå setter han pris på at han har en del fri i helgene og kan stikke på fjellet eller finne på helge-aktiviteter.

En av gledene er også å lage gode måltider hjemme sammen med kjæresten og friidrettsutøver Amalie Iuel.

– Hvem lager middagen hjemme?

– Amalie er nok flinkere enn meg til å lage mat, men vi er et ganske bra team, svarer Svindal.

Likevel lar han kjæresten slippe til på kjøkkenet de fleste ganger:

– Noen steder innser jeg begrensningene mine, og da er det viktig å bidra med litt ryddig og oppvask for å kompensere litt, smiler han.