ITV: Ny Boris Johnson-fest avslørt

Statsminister Boris Johnson og regjeringsapparatet i Storbritannia må svare for flere påståtte samlinger mens landet var nedstengt. Det har kommet fram påstander om tolv hendelser i 2020 og én i 2021.

* 15. mai 2020: Hagefest i Downing Street. Statsminister Boris Johnson, hans kone Carrie, tidligere sjefrådgiver Dominic Cummings og Johnsons privatsekretær Martin Reynolds er avbildet på et fotografi lekket til The Guardian. De sitter ved et bord i hagen med vin og ost foran seg. 15 andre personer var også avbildet. Johnson har kalt det et arbeidsmøte.

* 20 mai 2020: Hagefest. En lekket epost fra Reynolds til 100 Downing Street-ansatte inviterte til kveldssamling, hvor gjestene skulle ta med sin egen vin/drikke.

* 13. november 2020: Avskjedsfest. Statsminister Boris Johnson holdt tale under en tilstelning for avtroppende kommunikasjonsdirektør Lee Cain.

* 13. november 2020: Fest i privatboligen. Det er hevdet at Johnsons daværende forlovede inviterte til fester i den private boligen i Downing Street. En talsperson har kalt påstanden «bare tull».

* 25. november 2020: Drinker med ansatte i finansdepartementet, kom i gang spontant etter et arbeidsmøte.

* 27. november 2020: Avskjed med nok en seniormedarbeider i Downing Street. Johnson skal ha holdt tale.

* 10. desember 2020: Fest i regi av utdanningsdepartementet. Tidligere utdanningsminister Gavin Williamson skal ha deltatt.

* 14. desember 2020: Fest med ordførerkandidat Shaun Bailey og ansatte ved Tory-partiets kampanjehovedkvarter. Bailey har siden bedt om unnskyldning og erkjent dårlig dømmekraft.

* 15. desember 2020: Quiz i Downing Street. Statsminister Boris Johnson er avbildet med kolleger, hvor én iført juleglitter og en annen hadde nisselue. Downing Street innrømmet at Johnson «kort» deltok på quizen, men sier det var en virtuell begivenhet.

* 16. desember 2020: Ansatte i embetsverket i samferdselsdepartementet drakk alkohol og danset etter arbeidstid på kontoret. En talsmann sa senere at det var en feilvurdering, og beklaget.

* 17. desember 2020: Julefest på regjeringskontoret. Invitasjoner skal ha blitt sendt ut av sekretæren til Simon Case, et av regjeringsmedlemmene. I de digitale kalenderne var hendelsen merket som «Julefest».

* 18. desember 2020: Julefest i Downing Street. Hendelsen som utløste undersøkelsene rundt fester under nedstengningen, var påstander om at det ble arrangert fest for de ansatte i Downing Street. Boris Johnson skal ikke ha deltatt. Hans talskvinne Allegra Stratton sluttet i jobben etter at et videoklipp av henne der hun spøkte om hendelsen i en liksom-pressekonferanse, ble lekket til pressen.

* 16. april 2021: Avskjedsfester for to ansatte i Downing Street. To forskjellige med til sammen 30 deltakere som senere slo seg sammen til en og samme fest. Det skal ha blitt drukket alkohol og gjestene danset til musikk, ifølge vitner. Boris Johnson var ikke til stede. Festene fant sted kvelden før dronning Elizabeth måtte sitte alene i ektemannens prins Philips begravelse.



Kilde: NTB