Kraftig børsfall i USA – Dow Jones faller med 1000 poeng

Amerikanske børser faller kraftig. Industriindeksen Dow Jones er ned 1000 poeng og ligger på sitt laveste nivå på ti måneder.

Også de andre indeksene faller etter at europeiske børser stengte med kraftig nedgang mandag.

Like etter lunsjtid amerikansk tid hadde den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt med 4,2 prosent siden dagens handel begynte. Den brede S&P 500-indeksen hadde falt med 3,5 prosent, mens Dow Jones var ned 2,9 prosent.

Nedgangen kommer dagen før den amerikanske sentralbanken Federal Reserve starter et to dager langt møte. Der er det ventet at banken vil beslutte en rentebane som innebærer at styringsrenten blir satt opp i mars.

Oslo Børs med kraftig fall

Hovedindeksen på Oslo Børs falt kraftig mandag med 3,45 prosent ned til 1142,00 poeng.

– Vi nærmer oss en korreksjon, sier investeringsdirektør i Nordea Liv Leif-Rune Rein til Dagens Næringsliv , og viser til at den brede S&P 500-indeksen i USA nå har falt over åtte prosent de siste to ukene.

Krig- og inflasjonsfrykt

Ifølge nyhetsbyrået AP er investorene nervøse for at sentralbanken ikke skal komme med kraftige nok virkemidler til å stagge inflasjonen.

Handelen preges også av nervøsitet knyttet til Ukraina-krisen og bekymring for at den skal føre til væpnet konflikt mellom Russland og Nato.

Stockholm-børsen endte med et fall på over 4 prosent mandag, noe analytikere tilskriver renteuro og frykt for storkonflikt i Ukraina.

Hovedindeksen i Stockholm var litt etter klokka 16 ned med over 5 prosent, men hentet seg noe inn før stengetid og endte ned 4,5 prosent. Siden årsskiftet har hovedindeksen falt nesten 12 prosent.

Fallet er det største siden pandemien rammet Sverige med full styrke våren 2020. Da falt børsen med over 5 prosent en rekke ganger og med hele 11 prosent 12. mars.

I Danmark stengte hovedindeksen C25 med et fall på 3,5 prosent, og børsfallet i Oslo var omtrent like stort. Også de øvrige europeiske børsene falt kraftig mandag, og både i Frankfurt og Paris var nedgangen på nesten 4 prosent.

DAX-indeksen i Frankfurt var ned over 3,4 prosent ved børsens stengetid i Oslo, mens CAC-indeksen i Paris var ned 3,61 prosent. FTSE-indeksen i London hadde falt med 2,68 prosent.

(©NTB/TV 2)