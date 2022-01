Burkina Fasos president overlevde attentat, ifølge regjeringsparti

Burkina Fasos president Roch Marc Christian Kabore har overlevd et attentatforsøk, opplyser partiet hans etter det som skal være et kuppforsøk.

Folkets fremskrittsbevegelse opplyser i en uttalelse mandag at Kabore var offer for et «avverget forsøk på attentat». En minister overlevde også det angivelige forsøket på å ta hans liv.

Det er fortsatt usikkert hvor Kabore befinner seg etter at soladter har gjort oppgjør ved flere militærbaser i landet.