Kraftig fall på Oslo Børs – hovedindeksen ned 3,45 prosent

Mandagens fall skjer etter at også forrige uke var en konstant nedtur både på Oslo Børs og i USA.

– Vi nærmer oss en korreksjon, sier investeringsdirektør i Nordea Liv Leif-Rune Rein til Dagens Næringsliv , og viser til at den brede S&P 500-indeksen i USA nå har falt over åtte prosent de siste to ukene.

Equinor greide seg best blant de mest omsatte og sto omtrent på stedet hvil med et fall på 0,18 prosent. Verre var det for Aker BP og Norsk Hydro, som falt henholdsvis 4,35 og 4,63 prosent.

Dagen ble også bekmørk for Kahoot, som endte ned hele 9,16 prosent.

Bredt falll

Ellers i Europa faller også de viktigste børsene kraftig.

DAX-indeksen i Frankfurt var ned over 3,4 prosent ved børsens stengetid i Oslo, mens CAC-indeksen i Paris var ned 3,61 prosent. FTSE-indeksen i London hadde falt med 2,68 prosent.

Sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management sier til E24 at rentefrykten som har preget markedene de siste dagene, har skiftet til en mer generell risikofrykt.

– Det er selvforsterkende når markedet faller. Mange er redd for at vi er inne i en kraftig korreksjon og selger seg derfor ut, sier han.

Stor usikkerhet

Den generelle risikofrykten har blant annet sammenheng med omikronvarianten av koronaviruset, høye energipriser, høy prisvekst og forventningene til den amerikanske sentralbankens rentemøte onsdag.

I tillegg er det usikkerhet rundt den geopolitiske spenningen mellom Ukraina og Russland. Mandag begynte Nato-land å evakuere ambassader og trappe opp tilstedeværelsen i Ukraina, for å møte en styrkeoppbygging fra Russland.

Oljeprisen falt også betydelig mandag. Et fat nordsjøolje kostet rundt klokka 16.40 86,07 dollar, rundt 2 prosent ned det siste døgnet.