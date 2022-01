Ellens (38) mann ble drept av Taliban - ble ikke varslet om invitasjonen til Norge: – Stor belastning for familien

Den 38 år gamle journalisten og tobarnsfaren Carsten Thomassen ble skutt under angrepet på Hotel Serena i Kabul 14. januar 2008.

Han døde av skadene etter kort tid og etterlot seg samboeren Ellen Hofsvang og deres to barn.

Blant de 15 mennene fra Taliban som deltar i de pågående forhandlingene i Oslo, er Anas Haqqani, bror av Sirajuddin Haqqani, som leder det mektige Haqqani-nettverket. Han er også innenriksminister i Afghanistan.

Ifølge FN stod Haqqani-nettverket bak angrepet på Serena Hotel.

Thomassens enke sier til TV 2 at hun ikke ble informert om at Taliban ble hentet til Norge.

– Jeg kan bekrefte at jeg ikke ble informert verken om at Taliban var invitert til et møte i Oslo som det ville bli mye offentlighet rundt, eller at en representanten for Haqqani-nettverket, som sto bak terrorangrepet der Carsten ble drept, var del av delegasjonen. Jeg hørte ingenting fra UD før jeg selv tok kontakt søndag kveld, skriver Hofsvang i en epost til TV 2.

Hun reagerer sterkt på at Taliban er invitert til forhandlinger bare noen hundre meter fra hjemmet til de etterlatte uten at de engang ble varslet om det.

– Det er en stor belastning for meg og min familie at representanter for de som faktisk skryter av terror og drap på journalister, inkludert Dagblad-journalist og familiefar Carsten, flys inn i hit med stor oppmerksomhet - og får lov til å innkassere den propagandaseieren. Det at vi ikke fikk et eneste forhåndsvarsel som kunne gjort det litt lettere å forholde seg saken til forsterker belastningen, sier hun.

Hofsvang opplevde at mye sviktet da samboeren ble drept i terrorangrepet på evakuerings- og informasjonssiden.

– Her har det sviktet på informasjonssiden igjen, sier hun.

– For øvrig vil jeg støtte alle bestrebelser på fred og humanitær hjelp til en sultende befolkning i Afghanistan, inkludert samtaler med Taliban, understreker Hofsvang.

Utenriksdepartementet beklager

Utenriksdepartementet vedkjenner at Carsten Thomassens enke og familie skulle ha vært orientert i forkant av offentliggjøringen av besøket.

– Det ble ikke gjort av Utenriksdepartementet, og det er vår feil. Vi er veldig lei oss for det og skjønner at det gjør en vanskelig situasjon enda verre. Det har vi også sagt til Ellen Hofsvang etter at hun tok kontakt, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide til TV 2.

Hofsvang reagerer på at hun ikke ble informert, i motsetning til de store humanitære organisasjonene.

– De humanitære organisasjonene ble orientert fordi flere skal delta i møte med Taliban i morgen. Og vi skjønner at da føles det ekstra tungt at hun som etterlatt ikke har blitt varslet, slik hun skulle blitt, uttaler Måseide.

Hun opplyser at dette er tatt opp internt i utenriksdepartementet for å unngå at det gjøres en slik feil i fremtiden.

Ikke glemt

Thomassens datter Eiril var bare fire år da hun fulgte kisten med faren. I et intervju med TV 2 i forbindelse med minnemarkeringen ti år etter angrepet, fortalte hun hvordan hun ønsker at Norge skal minnes faren.

– Jeg vil at folk skal huske ham som en veldig modig og rettferdig person, sa datteren.

Thomassen er ikke glemt, forsikrer UD.

– Carsten Thomassen vil aldri bli glemt, verken som den fremragende journalisten han var eller for at han ble drept i et grusomt angrep på Hotell Serena, sier Måseide.

Støre forsvarer besøket

Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre var tilstede på hotellet, der også UD-ansatt Bjørn Svenungsen ble skutt, men overlevde.

Det var Støre, Thomassen skulle møte og intervjue, da han ble skutt og drept i hotellobbyen.

Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York denne uken for å lede flere møter i FNs Sikkerhetsråd, blant annet om Afghanistan. I natt norsk tid møtte han pressen for å svare på kritikken mot møtene som nå foregår med Taliban på norsk jord.

– Jeg skjønner at mange reagerer når de ser Taliban i Norge. Det er en bevegelse som har stått for terrorhandlinger. Det er en bevegelse som har tatt over Afghanistan. De har verdier som ligger langt fra våre, sa Støre.

Han understreket at Norge legger til rette for at Taliban møter afghanske sivile, og diplomater fra USA, EU og FN.

– Det mener jeg er riktig å gjøre akkurat nå, uttalte Støre.