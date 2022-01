Søreide om Taliban-besøk: – Regjeringen må svare på vurderingene

Norges tidligere utenriksminister har stor forståelse for at Taliban-besøket vekker reaksjoner.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til TV 2 at det er veldig forståelig at mange reagerer på Talibans besøk til Norge.

– Taliban er en organisasjon som har vist enorm brutalitet, og det må ha vært en veldig vanskelig avveining å velge og stille som vertskap for disse samtalene.

Hun påpeker at det er regjeringen som må svare på hvilke vurderinger den har gjort med tanke på tidspunkt, deltagere, logistikk og åpenhet rundt møtene.

– Høyre oppfatter at det er USA og EU som står i spissen for samtalene som nå foregår i Norge, og at formålet er å legge press på Taliban, stille krav og ansvarliggjøre dem, blant annet knyttet til menneskerettigheter og jenters skolegang.

TALIBAN I OSLO: Talibans Amir Khan Muttaqi svarer på spørsmål utenfor Soria Moria hotell i en pause under møtet mellom Taliban og internasjonale spesialrepresentanter. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Humanitær hjelp

Det mest akutte behovet i Afghanistan nå er å få inn nok humanitær hjelp, forteller Søreide.

– Nesten 25 millioner mennesker, over halvparten av befolkningen i landet, har akutt behov for nødhjelp som mat og medisiner.

– Det er Taliban som kontrollerer hvilke organisasjoner som får komme inn med hjelp til sivilbefolkningen, hvor de får operere og under hvilke forutsetninger, og derfor er det helt nødvendig for det internasjonale samfunnet å ha samtaler med Taliban.

Har vært i Norge tidligere

Den tidligere utenriksministeren legger til at Norge har vært engasjert i dialog med Taliban i snart 14 år, og at det også tidligere har vært representanter for Taliban i Norge.

– I 2019 var Norge ett av flere mulige land som vertskap for sluttforhandlinger mellom den afghanske regjeringen og Taliban, men det ble aldri aktuelt.

Taliban møter mandag representanter fra USA og andre vestlige land på Soria Moria i Oslo.

Tema for samtalene er blant annet det politiske systemet i Afghanistan, den humanitære og økonomiske krisen i landet, sikkerhetssituasjonen og menneskerettigheter.