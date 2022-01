Dette skjer i Premier League-pausen: Kontroversiell treningsleir, luksusferie og dansk skitur

Premier League har tatt en vinterpause etter helgen runde. Nå venter det to uker uten kamper i divisjonen. Neste runde kommer først 8. februar. Det er imidlertid fjerde runde i FA-cupen for de fleste Premier League-lagene helgen 4.-6. februar.

Det betyr at klubbene har tid til å bryte opp med den normale kamphverdagen. Noen klubber velger å dra på treningsleir til varmere land, mens andre ikke tar sjanser og blir i England. Mange Premier League-spillere får etterlengtet feriedager.

Daily Mail har samlet inn info fra klubbene på hva de foretar seg i vinterpausen.

Omstridt tur

Newcastle ble slått ut av lille Cambridge i FA-cupen, og dermed har bunnlaget tid til en treningstur til Saudi Arabia. Landets investeringsfond kjøpte som kjent klubben i høst, og nå får klubben et første møte i omgivelsene til de nye eierne.

Manager Eddie Howe har uttalt at han ikke vet om klubben skal treffe Kronprins Mohammed Bin Salman.

Amnesty International har uttrykt at de frykter turen blir en PR-oppvisning for saudiske myndigheter for å dekke over menneskerettighetsbrudd, skriver Daily Mail.

Feriedager

Manchester United dro til Marbella i vinterpausen for to år siden, og vurderte en tur til Dubai denne gangen som de tidligere har gjort. Likevel valgte klubben å ikke dra som følge av bekymringer rundt koronaviruset.

FERIE: Kevin de Bruyne har tatt med seg familien på strandferie.

Samtidig har flere av spillerne, deriblant lørdagens overtidshelt Marcus Rashford, samt Diogo Dalot og Jesse Lingard, reist til Dubai for å trene på egenhånd. Ralf Rangnicks mannskap har fem dager ferie.

Byrival Manchester City droppet også en tur til Abu Dhabi, og spillerene får en friuke. Det har en rekke av stjernene utnyttet.



Jack Grealish er på ferie i Dubai med tidligere lagkompis i Aston Villa John McGinn, mens Kevin De Bruyne nyter en friuke i sydligere strøk med familien. Han har lagt ut video fra det som ser ut som en lusksusresidens på instagram.

Ellers bruker klubbene denne perioden ulikt. Arsenal drar til Dubai, mens Chelsea skal forberede seg til klubb-VM i starten av februar. Antonio Conte gir Tottenham-spillerne noen dager til fri disposisjon, mens Liverpool kjører på med treninger som normalt.

No days off 💪🏾⚽️ pic.twitter.com/OyIs5OYpuT — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 24, 2022

I nyopprykkede Brentford har spillerne blitt belønnet med en uke fri, og deres danske manager Thomas Frank skal på skiferie i de sveitsiske fjellene med familien.

Landslag

Det er ikke bare treningsleirer og luksusferie som står på agendaen til Premier League-spillerne.

I Afrikamesterskapet er man kommet til åttedelsfinaler, hvor man finner spillere som Sadio Mané og Mohamed Salah.

Noen av spillerne fra Sør-Amerika er tatt ut til VM-kvalifisering. Både Brasil og Argentina skal i aksjon den kommende tiden.