Med over 10,5 millioner solgte eksemplarer, er C-Klasse en av Mercedes sine største suksesser gjennom tidene.

Med en helt ny generasjon, serverer Mercedes nå komfort, luksus og teknologi som nærmest var utenkelig i denne klassen for bare noen år siden.

Mercedes C220d All-Terrain Pluss Komfort

Motor og forbruk

Design Minus: Politikerne ønsker ikke diesel

Dyrt ekstrautstyr

Savner fysiske knapper Pris fra: 706.800 kroner

Som de første i Norge har vi i Broom testet den splitter nye All-Terrain-versjonen av C-Klasse.

Dette er en litt barskere utgave, med høyere bakkeklaring, større hjul og flere nye designelementer.

Dessuten er testbilen utstyrt med Mercedes sin nyeste dieselmotor. Vi kan ikke annet enn å si at den imponerer stort gjennom vår testuke. Bli med videre, så skal du få lese hvorfor.

Tøffingen i familien

Sammenlignet med en vanlig C-Klasse stasjonsvogn, er det gjort ganske mange grep med All-Terrain-versjonen.

Bilen er både bredere og litt lenger. Og naturligvis er understellet rustet for å tåle litt mer juling, hvis du skal ta med bilen ut i terrenget.

Litt av poenget med denne utgaven er at bilen skal tilby mange av de samme egenskapene som en SUV, samtidig som du skal dra fordelene av en litt mer kompakt stasjonsvogn.

For å sikre bedre fremkommelighet, er bakkeklaringen økt med 40 mm, dessuten er 4Matic firehjulsdrift standard. To nye kjøreprogram debuterer også: OFFROAD og OFFROAD+ hvor sistnevnte er anbefalt for tyngre og brattere terreng.

Kort oppsummert er dette den nye tøffingen i C-Klasse-familien.

Dette er nye C-Klasse All-Terrain

Sammenlignet med en vanlig C-Klasse stasjonsvogn er All-Terrain litt større. Lengden er økt med fire millimeter, mens bredden er økt med 21 millimeter.

Hvordan er den å kjøre?

Det er ingen tvil om at Mercedes har vektet bilen mot det komfortable. Her leverer den akkurat som forventet.

4Matic firehjulstrekk standard. Systemet fordeler opptil 45 prosent av motoreffekten til forakselen og opptil 55 prosent til bakakselen.

Dumper og ujevnheter passeres med god stemming. Det skal sies at luftfjæring hadde bidratt til enda litt bedre fjæringskomfort, men det leveres ikke C-Klasse All-Terrain med.

God sittestilling og gode seter bidrar naturligvis positivt – og gjør dette til en nydelig bil å dra på langtur med.

Så kommer vi til et av de største høydepunktene på bilen: Under panseret sitter Mercedes sin nyeste 2-liters dieselmotor. Den har vi testet før og vet at den jobber rolig og effektivt.

Likevel blir vi rett og slett imponert, når vi igjen blir bedre kjent med denne motoren i C-Klasse All-Terrain.

Ny grill og frontfanger skal gi et mer offroad-preget uttrykk.

Rekkeviddeangst – hva i all verden er det???

Etter en periode med mye elbil på test, må vi innrømme at det er litt uvant å se en rekkevidde på over 1.000 kilometer. Faktisk er den betydelig lenger også.

Med full tank på C220d All-Terrain, viser rekkeviddemåleren at vi kan kjøre 1.150 kilometer. Etter én uke på veien, inkludert noen langturer, er det ingen grunn til å tvile på de tallene – selv med normal gassfot og et varmeapparat på 25 grader.

Ved rolig landeveiskjøring noterer vi et forbruk helt nede på 0,37 liter/mil. Til og med på langtur med nesten fullpakket bil, uten å ta spesielle hensyn, klarer bilen seg med 0,39 liter/mil.

2-literen får bittelitt drahjelp fra et 48-volts mildhybridsystem.

Gjennom hele testperioden, som også innebærer noe bykjøring, lander vi på et gjennomsnittsforbruk på under 0,5 liter/mil. Det er så absolutt godkjent, særlig når motoren yter respektable 200 hk og at bilen trekker på alle fire hjul.

Ute på veien kjenner vi også tydelig hvordan motor og girkasse harmonerer så fint sammen. 2-literen har godt moment fra bunn og leverer et jevnt og fint skyv gjennom hele registeret. Automatkassen på 9 trinn girer akkurat der du vil. Det er noe eget med momentsterk dieselmotor og automatgir. Hvertfall når de «danser» så fint sammen.

På motorveien i 100 km/t jobber motoren fullstendig uanstrengt, nesten med tomgangsturtall. Det sier litt om kreftene som bor her.

Egentlig er det bare å ta av seg hatten for denne dieselmotoren, som leverer nok av krefter og et imponerende lavt forbruk. Det er bare så synd at ikke flere får oppleve den, siden det nå har blitt politisk ukorrekt å kjøpe en ny dieselbil i Norge.

Men ærlig talt: Kjører du mye og langt, eller ikke er klar for elbil, bør dette være en svært aktuell kandidat å vurdere.

Slik ser forbruket ut de første 43 kilometerne på vår langtur. 0,39 liter/mil med 200 hk og firehjulsdrift imponerer. (Bildet er tatt av passasjeren).

Høy premium-faktor

Mercedes har gjort flere endringer på eksteriørdesignet. I front finner vi en ny og mer «offroad-preget» grill, sammen med en ny frontfanger.

I likhet med både Audi sine Allroad-modeller og Volvo sin Cross Country-serie, har denne også utvidede hjulbuer i plast.

Det er mye design og mange detaljer i C-Klasse anno 2022.

De nye og smale LED-lysene bak, gjør at bilen ser hakket mer sportslig ut kontra utgående generasjon. Jevnt over syns vi Mercedes har gjort en god jobb med det utvendige designet.

Sammenlignet med storebror, E-Klasse All-Terrain, syns vi denne ser strammere og litt mer velproporsjonert ut.

På innsiden er det ingen store overraskelser. Her viderefører Mercedes det splitter nye interiøret som ble presentert på nye C-Klasse i fjor.

Premium-faktoren er svært høy og det er sannelig interessant å se utviklingen på C-Klasse de siste par generasjonene. Her har modellen gått fra å tilby et litt «sparsommelig» interiør – til å levere høy materialkvalitet og en god dose tech-faktor.

Den sylskarpe mediaskjermen bidrar utvilsomt til et moderne uttrykk. Men som vi påpekte i den første testen av nye C200, syns vi ikke løsningen er utelukkende positiv.

Brukervennligheten er ikke like optimal som den kunne ha vært. Vi savner noen fysiske knapper for de viktigste funksjonene. Det er ikke til å komme unna at det tar mer tid og fokus fra veien, når alt skal betjenes via en touch-skjerm.

Nå kommer de med et av verdens mest avanserte ratt

Bilen er godt utstyrt med blant annet elektrisk justerbare seter, varme i ratt, head up-display og panorama soltak.

Familiebil verdig

C-Klasse All-Terrain er 4,75 meter lang og 1,84 meter bred. Plassen både foran og bak oppleves god, som i praksis gjør at dette absolutt er en familiebil verdig.

Litt skiutstyr og rikelig med bagasje er ikke noe problem å få med seg i C-Klasse.

Kapasiteten og variasjonsmulighetene i bagasjerommet forblir de samme som i konvensjonell C-Klasse, med en kapasitet på mellom 490 med baksetene oppe, og 1.510 liter når setene felles ned.

På vår tur til fjells, får vi også godt nytte av skiluken bilen er utstyrt med.

Skulle det bli snaut med plass, finnes det altså en storebror: E-Klasse All-Terrain. Vi tror imidlertid lillebror innfrir på plass for de aller fleste.

Test E-Klasse All-Terrain: Denne bilen er som skapt for Norge

Bilen kan dra henger opptil 1,8 tonn. Legg også merke til de nye LED-lysene bak.

900.000 kroner...

I kjent Mercedes-stil koster ekstrautstyr mye penger. Testbilen ender på 940.000 kroner. Til den prisen skal det sies at det er mye annet å velge i, også blant SUV-er.

GLC for eksempel. Her begynner den ladbare utgaven på 723.000 kroner. Dermed kan du få en godt utstyrt GLC SUV til samme pris som C-Klasse All-Terrain.

Den helelektriske broren EQC starter dessuten på 653.000 kroner, så valgmulighetene er mange i denne priskategorien.

Konklusjon

Slik verden og den norske bilparken har utviklet seg, kommer egentlig C-Klasse All-Terrain minst 10 år for sent. Når det er sagt: Mercedes kommer sent, men godt til «festen».

Nykommeren leverer jevnt over godt på alle områder: Den ser bra ut, kjører komfortabelt, byr på god plass og serverer en riktig så fin dose premiumfølelse.

Isolert sett er motoren som nevnt et høydepunkt i seg selv – med et imponerende lavt forbruk.

Spørsmålet er bare hvor mange nordmenn som kommer til å kjøpe en splitter ny dieselbil – med startpris på rett over 700.000 kroner.

Det er nok heller ingen hemmelighet at nykommeren som ladbar hybrid vil stå for majoriteten av C-Klasse-salget i Norge. Den får en elektrisk rekkevidde på over 100 kilometer og koster 60.000 kroner mindre.

Valgmulighetene i C-Klasse-familien har i alle fall aldri vært større.

Du får bilen også med bensinmotor. Da heter den C200 4Matic All-Terrain.

Mercedes C220d All-Terrain Motor og ytelser: Motor: 2-liter diesel

Effekt: 200 hk / 440 Nm

0-100 km/t: 7,8 sekunder

Toppfart: 231 km/t

Forbruk: 0,49-0,56 liter/mil (blandet) Mål, vekt og volum: L/B/H: 4,75, 1,84, 1,49 meter

Vekt: 1.875 kg

Bagasjerom: 490 - 1510 liter

Hengervekt: 1,8 tonn Pris fra: 706.800 kroner Pris testbil: 940.050 kroner

