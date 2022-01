Northug reagerer på Johaug-valg

– Jeg må være vanvittig påpasselig med alt jeg gjør og være skikkelig egostisk de neste dagene.

Therese Johaug. Foto: Pål S. Schaathun

Sa Therese Johaug på dagens digitale pressekonferanse som selvsagt ble preget av at sprinttrener Arild Monsen har testet positivt.

Johaug fortalte også at hun skal være sammen med kjæresten et døgn i Oslo før hun drar videre til Kina. Dette får TV 2s langrennsekspert til å steile. Selv om Johaug stiller krav om at kjæresten, Nils Jakob Hoff, må ha en negativ PCR-test, så er Northug svært forundret.

Nils Jakob Hoff . Foto: Vidar Ruud

– Det er smitte i troppen, og nå handler det om å ha kontakt med færrest mulig. Da er det mer sikkert med et enerom på flyplass-hotellet fremfor å dra hjem.

– Øker Therese Johaug risikoen for å bli smittet med å dra hjem?

– Ja, for alt som har med reise å gjøre kan bidra til økt smittefare. Det som er viktig nå er mest mulig isolasjon og kontakt med så få du kan.

– Johaug sier hun må være egostisk, er det å stikke hjemom et døgn kynisk i disse tider?

– Nei, det å dra hjem er ikke kynisk. Har man vært nøyaktig og forsiktig fram til nå så er det dumt at et slikt lite feilsteg kan ødelegge så mye.

– Og jeg liker heller ikke reiseruta til den norske troppen, fortsetter Petter Northug

– De er her i Seiser Alm, kjører minibusser til München, så rutefly til Oslo, sover så der et døgn før de utpå kvelden drar videre til Kina. For meg: Færrest mulig både flyplasser og rutefly. Den norske reiseruten burde vært unngått.

– Russerne som også holder til her drar til Milano og flyr direkte derfra til Kina?

– Det er en enklere reiserute som betyr møte med færre mennesker og da er jo også risikoen for å bli smittet mindre. Denne løsningen er bedre enn den norske.