Null moms og heller ingen avgift har vært viktig for det store salget av elbiler i Norge de siste årene. I fjor var nesten syv av ti nybiler en elbil. I år er det ventet enda større markedsandel.

Mye tyder på at vi får en form for moms på elbiler fra neste år. Mens elbilene på et annet område allerede har fått en innstramming.

Det gjelder reglene for beskatning av firmabil. Her ble «elbil-rabatten» halvert fra årsskiftet.

Utgangspunktet er at 100 prosent av bilens listepris skal legges til grunn som beregningsgrunnlag for firmabilbeskatning. For brukere av elbiler som firmabil er det gitt verdsettelsesrabatt for beregningsgrunnlaget. Frem til årsskiftet var den på 40 prosent av bilens listepris. Fra 1. januar ble rabatten betraktelig redusert.

Firmabil til 249.000 kroner

I statsbudsjettet for 2022 la Solberg-regjeringen opp til å fjerne hele rabatten for elbiler i firmabilskatten, slik at elbiler ble likestilt med andre typer biler.

Etter forhandlinger la Støre-regjeringen frem en tilleggsproposisjon hvor forslaget om å fjerne rabatten for elbiler ved firmabilbeskatning ble endret til å redusere rabatten fra 40 til 20 prosent. Dette vil si at 80 prosent av listeprisen skal legges til grunn ved beregning av den ansattes skattepliktige fordel ved bruk elbil som firmabil i 2022.

Rådgivnings og revisjonsfirmaet BDO har regnet på hva dette betyr i praksis:

Dersom arbeidstakeren har fri elbil i 2022, og elbilen har en listepris på kr 249.000 kroner, vil den skattepliktige fordelen være 59.760 kroner. I 2021 var den skattepliktige fordelen med samme elbil 44.820 kroner. Med en marginalskatt på 43,4 prosent øker skatten med 6.483 kroner, noe som tilsvarer ca. 33 prosent, opplyser BDO i en pressemelding.

Fra årsskiftet ble det litt dyrere å ha elbil som firmabil. Dette er en de nyeste modellene på markedet, nemlig Volkswagen ID.5.

Regne på hva som er lønnsomt

En som kjører over 40.000 kilometer i året gjennom yrket vil fra og med 2022 «straffes» for å velge elbil fremfor annen bil. Det skyldes at det ikke gis ekstra fradrag for yrkeskjøring ved elbil, og fra og med 2022 er elbil-fradraget dermed lavere enn for annen type bil som kjører over 40.000 kilometer i yrket.

– Dette er helt klart noe som er verdt å merke seg for alle som har firmabil eller har mulighet for å få det. Elbiler var svært gunstige tidligere, nå har de mistet noe av fortrinnet sitt. Derfor er det nå ekstra viktig å sette seg inn i reglene og regne på hva som er mest lønnsomt, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Ladbare hybrider er attraktive på firmabilmarkedet. Denne er den store og ladbare SUV-en Ford Explorer.

Koster å ha dyr firmabil

– Men firmabil er fortsatt smart?

– Det finnes ikke noe fasitsvar på det, men for de aller fleste vil firmabil være en gunstig ordning. Du får et svært forutsigbart bilhold og slipper å bekymre deg for hverken reparasjoner eller verditap. Slik sett er det ganske sammenlignbart med å lease en bil. Men det er verdt å merke seg at det du betaler i skatt, varierer mye etter hvor dyr bilen er. Det koster å ha en dyr firmabil. Så også her gjelder det å gjøre en jobb i forkant og skaffe seg oversikt, sier Benny.

På BDOs hjemmesider har de også lagt ut en bilkalkulator, hvor du kan regne ut firmabilskatten.

– Bilprisen spiller inn. Det gjør også alderen på bilen og om vi snakker personbil eller varebil. Derfor er det altså viktig å vite hva regningen ender på, før du slår til på et tilbud om firmabil, avslutter Benny.

