Svenskene skyver favorittstempelet over på Norge

Jim Gottfridsson og Glenn Solberg mener nyheten mandagsmorgen gir en klar fordel for Norge. TV 2s håndballekspert Bent Svele er enig i at håndballguttas muligheter har økt.

– Om det var 50-50, er det nå 70-30 i Norges favør.

Det sier den svenske stjernespilleren Jim Gottfridsson til TV 2 etter to nye positive koronaprøver.

Mandag morgen forvant både Andreas Palicka og Felix Claar forsvant ut av troppen og ble satt i isolasjon.

– To nye koronatilfeller gir en større fordel for Norge. Det sier seg selv. Det er to viktige spillere hos oss. Fordelen bare vokser for Norge, sier Gottfridsson.

Det er ventet at Spania slår Polen tirsdag ettermiddag, så møtet mellom Norge og Sverige noen timer blir en ren finale om plass i semifinale. Norsk poeng gir avansement til Budapest og kamp om medalje.

TV 2s håndballekspert Bent Svele tror den svenske smitten gir fordel Norge.

– Jeg er ganske enig med Jim i at det så ut som en åpen kamp. Det er to tunge forfall for Sverige. Det øker Norges muligheter, mener Svele.

Full forvirring: Her får Sagosen beskjed om å evakuere

– Norge har hatt stigning hele veien etter det famøse tapet mot Russland. Det ser solid ut, og det er flere spillere som er inne, så tanken er ikke tom før de avgjørende kampene. Det vil være viktig i viktig kamp mot Sverige. Det er fortsatt masse kvalitet i det svenske laget også, men det er ingen tvil om at det er en fordel for Norge, fortsetter TV 2s håndballekspert.

Sveriges norske landslagssjef dro det lengre enn Gottfridsson.

– Da vil jeg si 80-20, sier nordmannen på mandagens pressekonferanse.

– Sånn som Norge har sett ut og utfordringene her med både høyrekanten og det siste, er vi klart svekket. Norge har ikke noen smittet, og det er en klar fordel, men det betyr ikke at vi ikke går på banen for å vinne, sier Solberg.

Gottfridsson mener Norge ser bedre og bedre ut, og han trekker frem Sander Sagosen, Harald Reinkind – og nykommeren Erik Toft. Da han fikk spørsmål om hvordan svenskene påvirkes av smitten, var han ikke så snakkesalig.

– Jeg er ikke så interessert i å snakke om korona. Vi har levd én måned med det, og det føles som den ene etter den andre blir revet vekk. Jeg er ikke så interessert i å svare på sånne spørsmål, sier Gottfridsson til TV 2, før han selv begynte å snakke om korona da han ble bedt om å vurdere styrkeforholdet.