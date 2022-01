Slik svarer de på kritikken etter tyveri på «Farmen kjendis»-markedet

I søndagens episode av «Farmen kjendis» var det som vanlig duket for en tur til markedet. Dersom deltakerne får et ukesoppdrag godkjent, får de med seg 20 kroner å handle mat og andre goder for.

Det fikk de også denne uka, men det kan virke som om storbonden Isak Dreyer (27) og hjelperne Sophie Elise Isachsen (27) og Niklas Baarli (32) synes det var litt for lite å rutte med.

For i tillegg til å handle for de pengene de faktisk hadde til disposisjon, valgte de å stjele med seg ekstra remedier.

Se video fra tjuveriraidet i videovinduet øverst i saken.

– Lek og moro

I tillegg til det de fikk kjøpt, fikk de med seg en fiskestang, to purreløk, saft, parfyme, gjær, en reddik, samt sukkertøy de spiste da de var på markedet. Dreyer prøvde i tillegg å stjele en levende kylling, men ble fersket i ugjerningen.

– Hvorfor valgte dere å stjele på markedet?

– Når man er inne på Farmen, så blir det jo litt folkehøyskolestemning – man prøver å tøye de grensene man kan. Det var bare lek og moro. Det var jo ikke slik at de rundt oss ikke så ut til å ha det gøy med det. Det var ingen som ble lei seg for det, annet enn Kjersti Grini, forklarer God kveld Norge-programleder Baarli til TV2.no.

Seerne er skuffet

Seerne tar dog ikke like lett på stjelingen. I kommentarfeltene gir flere uttrykk for at de synes det var svært skuffende oppførsel, og at de framstår som dårlige forbilder for barn og unge.

– Hvis dette er det du er redd for at dine barn skal se på TV, så har du mye å skjerme dem fra, svarer Baarli kontant.

FÅR KRITIKK: Sophie Elise Isachsen og Niklas Baarli får kritikk fra Farmen kjendis-seerne. Foto: Espen Solli / TV 2

Influenser og Baarlis God kveld Norge-makker, Sophie Elise Isachsen (27), stemmer i, og ber folk huske at dette er et fiktivt univers.

– Folk må huske på at det er et fiktivt marked som er laget for underholdning, Det er ingen som taper penger på det vi «stjal», og fra uke til uke opererer de med ulike priser og taktikker for at vi som deltakere skal reagere på visse måter. Og ikke minst må folk huske på at produksjonen filmet det hele, og at det virket å være en del underholdning i det for dem også, sier hun.

TV2.no har forsøkt å få en kommentar fra Isak Dreyer, men han har ikke besvart vår henvendelse.

Fikk SMS fra seer

Noen har til og med sendt Baarli en SMS til hans private nummer for å si sin mening. Søndag kveld postet Baarli tekstmeldingen på sin Instagram-historie, men 32-åringen understreker at slik respons er i mindretall.

FIKK SMS: En seer tok kontakt med Baarli på SMS for å dele sin mening. Foto: Skjermdump fra Instagram

– Jeg har for det meste fått veldig positive reaksjoner det siste døgnet. Også vet jeg at det finnes et mindre publikum på et anonymt chat-forum som ikke er så fornøyd, sier Baarli.

Da de kom tilbake fra markedet var det kun én av de andre deltakerne som reagerte på tyveriet – nemlig Kjersti Grini (50).

Redd det ødela for oppholdet

Til TV2.no sier Grini at det ikke var for å gi noen en moralsk skjennepreken at hun uttrykte sin misnøye, men mer fordi hun følte det ødela for hele opplevelsen.

– Jeg tenkte: «Faen, nå risikerer jeg at dette ikke blir noe gøy». Jeg liker konseptet veldig godt, og det som er spennende med Farmen kjendis er jo å håndtere de utfordringene som er – og å leve i knapphet. Skal du ha mat, så avhenger det av gruppas innsats. Men hvis folk skal drive og ta seg til rette med goder vi egentlig ikke har, blir det jo ikke noe vits, forklarer Grini.

Hun var redd for at dette skulle bli den nye «normalen» på gården, men siden det ikke ble det, klarte hun å legge saken død ganske kjapt.

Grini synes det er gøy at deres liv inne på Bøensætre gård engasjerer. Hun minner likevel om at ikke alt der inne bør tolkes like bokstavelig.

– Det er ikke så alvorlig. Det er Farmen. Og litt ung naivitet og positivitet er ikke det verste i verden det, altså, sier hun og humrer.

Ikke brudd på reglementet

TV 2 sier på sin side at stjelingen på markedet ikke strider med reglementet for Farmen kjendis.

IKKE IMPONERT: Kjersti Grini ble ikke begeistret da hun skjønte at Baarli, Isachsen og Dreyer hadde stjålet på markedet. Foto: Espen Solli /TV 2

– Markedet er en del av Farmen-universet. Hva deltakerne velger å gjøre der, innenfor spillets regler, er opp til deltakerne selv. På samme måte som det ikke er noe brudd på de formelle reglene å stjele egg eller andre ting fra maten på gården, er det heller ikke noe brudd på regler å stjele på markedet, forklarer pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.

Dahl forteller videre at hendelsen ikke fikk noen konsekvenser for de involverte. Han har dog forståelse for at noen kan mislike handlingen.

– Så er det åpenbart mange som synes dette var galt av dem, moralsk sett, og det har vi forståelse for. Det var dette som skjedde, og det har vi fortalt i episoden, sier Dahl.

