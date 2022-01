Podkast-profiler koronasmittet

GOD KVELD NORGE (TV 2): «Papaya»-gjengen kjører hjemmekontor etter at alle tre har blitt koronasmittet.

Tore Sagen, Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim er koronasmittet. Det kommer frem via Steinar Sagens Instagram-profil.

Tjøstheim opplyser til God kveld Norge at alle tre er i god form.

– Podkasten dundrer på videre fra våre hjemmekontor, men med noe kortere episoder denne uken.

De som er lei av å høre om koronasituasjonen burde kanskje unngå mandagens episode.

– Dagens episode er nok noe preget av situasjonen vi har havnet i, men jeg kan ikke si så mye om hva som vil skje i morgendagens og onsdagens episode, sier Tjøstheim.

Smitten påvirket «Lørdagsrådet»

Torsdag forrige uke ble det kjent at Tore Sagen var koronasmittet i en ekstra-episode av NRK-radioprogrammet «Lørdagsrådet».

Programleder Live Nelvik, som er gift med Sagen, opplyste i episoden at han var smittet og at hun var i karantene. Som følge av dette ble helgens episode av «Lørdagsrådet» avlyst.

GIFT MED SAGEN: Radioprogramlederen opplyste forrige uke at hun var i karantene som følge av at ektemannen var koronasmittet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

«Det skal ikke jeg ha skylda for. Det er viktig at når folk går ut og sier at det blir ikke Lørdagsrådet fordi Live har fått korona, det er feil. Tore har fått korona, Live er frisk, det er det dere skal spre», sa Nelvik spøkende i episoden.