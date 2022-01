Svenskene har lagt fluktplan etter EM

Det har vært en rekke smittetilfeller i den svenske EM-troppen. Senest mandag morgen var det Andreas Palicka og Felix Claar som fikk tilbake positive prøver dagen før skjebnekampen mot Norge tirsdag kveld.

I svenskeleiren er frykten for koronainsolasjon nå så stor at det er lagt en plan for ikke å bli sittende igjen i isolasjon i Ungarn i opptil én uke ved en eventuell positiv sisteprøve i mesterskapet.

– Vi skal finne en bra leiebil og gasse på hjemover. Man får se om man sitter alene i båten eller om vi er flere. Det blir enten en bil eller en minibuss om vi er mange, forteller Sverige-spiller Jonathan Carlsbogård til Aftonbladet.

Etter hovedrunden flytter de siste lagene seg fra Slovakia og Bratislava til Ungarn og Budapest, der det skal spilles om medaljene og femteplassen.

– Jeg er ikke interessert i å svare på sånne spørsmål

Carlsbogård mener det er et «marerittscenario» å bli igjen i isolasjon etter EM.

– Jeg vil ikke være igjen her. Det er en sak som er sikker, sier lagkameraten Lukas Sandell til Aftonbladet.

I den norske troppen er det ikke lagt noen lignende planer.

– Nei, det er ikke noe vi har hatt fokus på. Først og fremst tar vi alle forholdsregler for å minimere risikoen for å bli smittet, men vi kan ikke hundre prosent gardere oss mot det, sier Sebastian Barthold til TV 2.

I EM-regelverket blir det fem dager isolering ved positiv koronatest, før man kan teste seg ut med to negative prøver med ett døgns mellomrom, skriver Aftonbladet. Etter mesterskapet trår de lokale reglene i kraft.

Full forvirring: Her får Sagosen beskjed om å evakuere

Norge har så langt gått gjennom EM uten et eneste smittetilfelle, men med utbrudd i de fleste andre lagene har korona vært et stort tema i mesterskapet.

– Vi prøver å få til at det bare er jeg som tenker så mye på det. Jeg synes gutta og lederne er flinke til å konsentrere seg om det de skal gjøre, sier landslagslege Thomas Torgalsen til TV 2.

Det er ventet at Spania slår Polen og tar seg til semifinalen tirsdag. Norge avanserer til semifinale med poeng mot Sverige. Taperen av oppgjøret reiser imidlertid også til Budapest for å spille om femteplassen fredag ettermiddag.