Hvorfor har vi invitert ettersøkte terrorister på luksustur til Norge?

Nå prøver Ap å sammenligne dette med et møte som fant sted i 2015.

Det gjør de fordi folk nå er rasende og de vil prøve å avlede oppmerksomheten.

Situasjonen i 2015 kan ikke sammenlignes med nå.

Norge og NATO var i 2015 i Afghanistan og landet var styrt av en valgt selvstyreregjering.

Vesten jobbet for å få på plass et fungerende demokrati og fred for befolkningen.

I den forbindelse prøvde man å få til en fredsavtale mellom ulike grupperinger, også Taliban var med på uformelle samtaler.

Det ble holdt et møte i Oslo der representanter for ulike deler av Afghanistan samlet, deriblant noen med bakgrunn i Taliban.

Men den store forskjellen er at Afghanistan var ikke styrt av Taliban i 2015.

I mellomtiden har Taliban gjennomført statskupp og tatt til seg makten.

Norge inviterer altså en islamistisk terrororganisasjon som er kuppmakere i landet til Norge på skattebetalernes regning.

Taliban vil bruke dette for alt det er verdt i sin propaganda og sier allerede at de ser dette som en form for internasjonal anerkjennelse.

Dette er viktig.

Mange, inkludert Associated Press, mener det blir for for dumt at Norge hevder at det ikke er å legitimere Taliban, dette å fly dem som æresgjester til Norge, i håp om å presse penger på dem.

Skrekkregime

Veteraner som har tjenestegjort, kvinner som er mishandlet av regimet og afghanere som har flyktet fra Taliban er noen av de om reagerer sterkt på den naiviteten som den norske regjeringen utviser.

Den danske utenriksministeren sier de aldri ville avholdt et slikt møte i Danmark.

Grunnen kan være at Taliban alt har gjenskapt sitt redselsregime.

På seks måneder har de, for eksempel, gjort Afghanistan til nummer 1 på listen av land som forfølger kristne, ifølge World Watch List 2022.

Toppen på kransekaken er at de ikke har satt noen betingelser for hvem som kommer som den norske regjeringens offisielle gjester.

Flere av delegatene er ettersøkt internasjonalt for terrorvirksomhet. Den ene er sågar broren til en som har drept en nordmann.

FrP mener dette besøket kan oppsummeres med tre ord: pinlig, undergravende og naivt.

Vi har sendt åpenbare spørsmål til regjeringen som vi forventer snarlige svar på.

Innlegget ble først publisert på Listhaugs facebookside.

