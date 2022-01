Helt ny – og ikke klar for å gi seg ennå ...

Det heter seg at kirkegården er full av de som trodde de var uunnværlige. Det viser seg gang på gang at verden går videre.

VW Golf er riktignok ikke "under torva", ennå. Ryktene om Golfens død er sterkt overdrevet.

For VW var det lenge slik at man nesten hadde reservert førsteplassen som Norges mest populære bil. I 18 år har den innehatt topplassen. Ingen andre biler kan vise til lignende tall.

Forrige generasjon var dessuten med på elbil-bølgen – også der som en av de mest populære i Norge. I 2018 ble det solgt 9.626 VW Golf i Norge. Av disse var 7.238 elektriske e-Golf.

Men da den siste generasjonen ble lansert, var det slutt på Golf som ren elbil. Og dermed også en brå slutt på Golfs dominans på registreringsstatistikken.

Brutal nedgang

Spoler vi noen år fram fra 2018, finner vi nemlig følgende tall for 2021: Totalt 593 registrerte Golf.

Denne kraftige nedgangen er selvsagt ikke sammenlignbar i andre markeder. Det er bare her i Norge vi har et så ekstremt fokus på elbiler.

Nye Golf leveres tross alt som vanlig med en rekke drivlinjer: Bensin, diesel og ladbar hybrid. Den sporty hybriden GTE er også tilgjengelig, det samme er GTI og verstingen: Golf R. Sistnevnte med 320 hestekrefter.

Mye å velge mellom, der altså, men ikke en som er helt elektrisk. Det er det heller ingen planer om å tilby i framtiden.

VW Golf er ikke klar for kirkegården, ennå. Men i Norge vil den trolig aldri klatre til toppen av salgslistene, igjen.

Lever videre

Med dette som bakteppe, er det lett å slå fast at Golf-dominansen er over. Men som vi allerede har slått fast: Ingen er uunnværlige.

VW har stor suksess med andre modeller for tiden. Elektriske, selvsagt: ID.3 og ID.4 er allerede på plass – og snart kommer ID.5 og ID.Buzz.

Verden går altså videre. Men ikke helt uten VW Golf. Vi har tatt med oss en bil som for noe år siden burde vært riktig så aktuell for mange i Norge – med følgende spekk: 2-liters bensinmotor på 190 hestekrefter, firehjulsdrift og automatgir.

Startprisen på denne er 444.7000 kroner.

Derfor sliter den

For å illustrere hvor vanskelig markedet for Golf er blitt, kan vi vise til en annen bil som har en høyst sammenlignbar pris, nemlig el-SUVen ID.4 GTX.

Sistnevnte er toppmodellen i ID.-serien – og har firehjulsdrift. Startprisen er bare rundt 30.000 kroner høyere enn testbilen.

Det er en liten forskjell, når vi vet at ID.4 er en høyreist og betydelig større bil. 458 centimeter lang, mot Golfens 428. Bagasjerommet er på 543 liter – mens Golf bare har 381. Og ikke minst: 299 hestekrefter i ID.4 mot 190 hestekrefter i Golfen.

Vi snakker i utgangspunktet knockout.

Men på noen områder er Golfen sterkest. Bli med på test, så skal vi fortelle mer om det.

De digitale instrumentene i Golf er bedre enn de du får i elbilene i ID-serien.

Rask

Testbilen er utstyrt med en 2-liters bensinmotor på 190 hestekrefter. Koblet til automatgir og firehjulsdrift gir denne 0-100 km/t på kvikke 6,7 sekunder. Det er ikke så lenge siden den slags akselerasjon var forbeholdt GTI-modellene.

Som vanlig i Golf, oppleves bilen svært trygg på veien. Vi snakker rett og slett om en godt balansert bil: Ikke for myk og vag – men samtidig komfortabel på nesten alle typer underlag.

Golf er kanskje ikke bilen du elsker for kjøreegenskapene, men som det er vanskelig å være kritisk til.

Golf har alltid vært praktisk. Her demonstrert med smart løsning for skiluken og midtarmlene med koppholdere.

Greit med utstyr

Testbilen har litt ekstrautstyr, men ikke veldig mye. Transportpakke, som inkluderer hengefeste, parkeringsvarmer og ryggekamera, koster 21.900 kroner. Nøkkelfri åpning og kjøring (5.500 kroner), Kings Red lakk (9.500 kroner) og mørke vinduer bak (3.500) er det som er lagt til.

Totalt ender prisen da på rundt 500.000 kroner, inkludert levering.

Inkludert som standard er både adaptive cruise control, varme i rattet, adaptive LED-lys, 8" skjerm til Discover Media-systemet, sportsseter og en rekke moderne sikkerhetsutstyr.

Deilig med knapper!

I motsetning til ID-modellene, har Golf et mer tradisjonelt ratt. Det betyr fysiske knapper – i stedet for berøringssensitive flater. Vi setter raskt pris på den "gamle" løsningen, som fungerer helt ypperlig.

De digitale instrumentene er også bedre i Golf, enn ID-modellene. Her har du en større skjerm, med plass til mer informasjon. Du kan styre alt fra telefon og radio til kjørecomputer, via knappene på rattet. Fordelen med dette, er at du i større grad slipper å flytte blikket og å trykke på hovedskjermen.

For hovedskjermen er nemlig den samme som på ID-modellene. Altså ikke markedets beste – og du får ikke fysiske knapper til klimaanlegget, dessverre.

Dette interiøret er det lett å like. Gode sete og deilig med traidisjonelle, fysiske knapper på rattet.

Suveren

På ett område er Golfen suveren. Når vi fyller opp tanken, lyser tallet 840 mot oss. Det er så mange kilometer du kan kjøre, før den må tankes på nytt.

Foreløpig vet vi ikke om noen elbil som kan vise til noe lignende på norske vinterveier.

Full tank kostet forøvrig 732 kroner. Det er ikke sikkert en langtur i elbil, med et par-tre stopp på diverse hurtigladestasjoner, blir så voldsomt mye billigere enn det ...

Oppgitt forbruk er 0,69 l/mil. Men da vi tok bilen på vår faste testrute på 100 kilometer, med både motorvei og småveier, endte faktisk forbruket på 0,59 l/mil.

I tillegg til rekkevidden, er det særlig ett viktig område Golf slår ID.4 GTX på – og det er på hengervekt. El-SUVen klarer 1.200 kilo – mens den "lille" Golfen kan trekke 1.700 kilo.

For noen vil akkurat den forskjellen kunne være avgjørende.

Golf er som Golf alltid har vært. Det er verden rundt som har endret seg.

Konklusjon

Konseptet VW Golf har ikke forandret seg. Isolert sett er dette en veldig bra bil, som fortsatt treffer godt i mange markeder rundt om i verden. Men i Norge, der "alle" skal ha elbil, og aller helst i form av en SUV, er det vanskelig å se for seg en lysende framtid for den gamle bestselgeren.

Først og fremst er det prisen som spiller den på sidelinjen. Rundt 500.000 kroner for en Golf er mye penger, selv med firehjulsdrift og automatgir.

Jeg tror ikke vi noen gang kommer til å se Golf på Topp 10-lista over mest solgte modeller i Norge i åren framover. Noen som vedder imot?

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her - det er fort gjort.

Det ligger inne 155 vurderinger av ulike Golf-generasjoner. De har i snitt gitt bilen sin 7,6 poeng av 10 mulig.

VW Golf 2.0 TSI 4Motion Motor og ytelser: Motor: 2-liter, bensin Effekt: 190 hk / 320 Nm 0-100 km/t: 6,7 sek. Toppfart: 234 km/t Forbruk (WLTP): 0,69 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 428 x 178 x 149 cm Bagasjerom: 381 / 1.237 liter Vekt: 1.514 kg Tilhengervekt: 1.700 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 444.700 kroner Pris testbil: 485.100 kroner

Video: Vi ser på hva som skiller den første og siste generasjonen av Golf: