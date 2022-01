Bezema hadde innbrudd i eget hjem mens han spilte kamp

Etter en sur kamp mot Elche søndag kom Real Madrid-stjernen Karim Benzema hjem til et hus der innbruddstyver hadde vært på ferde.

Med andre ord fikk den franske spissen en blytung avslutning på uka.

Benzema brente et straffespark i første omgang i hjemmekampen der Real Madrid endte opp med å spille 2-2. Etter pause måtte han av banen etter å ha fått en muskelstrekk i leggen.

Som om ikke det var nok: Mens Benzema var opptatt med kamp, hadde ubudne gjester tatt seg inn i huset hans. Politiet i Madrid opplyste mandag at de etterforsker innbruddet.

Ingen var hjemme i huset da innbruddet fant sted, og politiet har ikke opplyst hva som ble stjålet.

Det er ikke uvanlig at rike fotballstjerner blir utsatt for innbrudd. Benzema opplevde det samme under en kamp i 2019, og i engelske Premier League har flere profiler blitt rammet de siste årene.

Forrige uke var det Manchester United-stjerne Victor Lindelöfs familie som fikk unngjelde. Mens stopperen var på bortekamp mot Brentford ble konen og svenskens to barn utsatt for innbrudd hjemme.

I slutten av desember ble João Cancelo ranet og overfalt.

Nå er det en liten vinterpause i LaLiga. Benzema og co. er tilbake igjen 4. februar. Alt av LaLiga ser du på TV 2.

(©NTB/TV 2)