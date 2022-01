– Lenge siden jeg har hatt en så dedikert og sulten gruppe

Landslagssjef Christian Berge forteller at han så det tidlig i samlingen, til tross for den svake starten.

Etter å ha kommet skjevt ut fra gruppespillet og gått inn i hovedrunden uten poeng, har de norske håndballgutta fått opp dampen. Tre strake seirer i hovedrunden er fasit. Søndag ble Spania slått for første gang siden 1997.

Tirsdag kveld skal Norge spiller for en semifinaleplass i EM.

– Jeg sa tidligere til gruppen at det er lenge siden jeg har hatt en gruppe som er så dedikert og sulten gruppe med den energien de har vist, sier Norges landslagssjef Christian Berge til TV 2.

– Det kom tidlig i samlingen. På trening var det fantastisk, det så riktig bra ut, men det kom ikke ordentlig ut i kamp, men mer og mer, fortsetter Berge, som har vært norsk landslagssjef siden 2014.

Det er ventet at Spania slår Polen tirsdag ettermiddag med naboduellen mellom Sverige og Norge som en ren finale om den siste semifinalebilletten, der Christian Berges menn tar seg videre med uavgjort og seier.

– Spillerne har tatt rollene veldig bra, og de gjør dem med selvtillit. Da er vi gode. Ofte leter vi etter ekspertisene i hver rolle og setter det samme i system. Når spillerne gjør det de er best på, så ser vi bra ut, sier Berge.

Spillerne melder om god stemning i troppen.

– Det er en herlig gjeng her nå, og vi er sammensveiset og vil det beste hele veien. Det er en homogen gruppe som virkelig vil det samme. Da får man resultater, sier Sebastian Barthold til TV 2.

– Vi nyter det. Vi kjenner på et momentum akkurat nå. Vi var på bunn etter Russland-kampen. Det var en helsvart prestasjon. Sakte, men sikkert har vi jobbet litt og litt bedre. Det begynner å ligne på noe. Vi vet at det som ligger i bunn er gnisten og iveren etter å ha lykkes, så kommer gode håndballprestasjoner på toppen av det, sier Sander Sagosen til TV 2.

Det er så langt ikke vært noen positive koronatester i den norske troppen, men Thomas Solstad mistet Spania-kampen med en mageinfeksjon. Lege Thomas Torgalsen sier til TV 2 at Solstad har blitt overraskende mye bedre, men at det er for tidlig å si om Elverum-spilleren rekker kampen mot Sverige.