Engen fikk overraskende beskjed av Barcelona: – Er det sånn de vil jeg skal gjøre?

Søndag var Syrstad Engen sentral da Barcelona sikret seg sesongens første tittel med 7-0-seier over Atlético Madrid i den spanske supercupfinalen.

– Alt fungerte virkelig. At vi skulle lede 3-0 til pause, var absolutt ikke forventet. Det ga utrolig mye selvtillit og år vi i tillegg scorer et tidlig mål i 2. omgang, så blir det vanskelig for dem å komme tilbake, sier 23-åringen.

Hun tar seg tid til en prat med TV 2 fra Madrid, der Barcelona-laget ble over natten etter triumfen og nøt en bedre middag på en av den spanske hovedstadens mest trendy restauranter.

Syrstad Engen scoret selv 1-0-målet et kvarter ut i kampen og spilte 75 minutter før hun ble erstattet av Melanie Serrano.

Se Engens scoring og Caroline Graham Hansens hat trick her:

– Jeg er utrolig fornøyd med at jeg utvikler meg hver eneste dag her og det er et ekstremt høyt nivå på trening. Å ha den hverdagen, har vært utrolig bra for meg. At jeg også får spille for dette laget, gjør veldig godt, sier hun.

Ble advart av klubben: – Mye frustrasjon

Etter to meget gode år i det tyske storlaget Wolfsburg, signerte Syrstad Engen sommeren 2021 en toårskontrakt med den ferske trippelmesteren fra Spania.

Der har hun fått kjenne på det aller høyeste nivået av internasjonal fotball med lagvenninner som Caroline Graham Hansen og Ballon d'Or og The Best-vinner Alexia Putellas.

– Det har vært et halvår som har gått både opp og ned for min del, sier 23-åringen om sin første periode i Spania.

– Jeg husker at noe av det første de sa til meg før jeg kom til klubben var at jeg kom til å oppleve mye frustrasjon de første seks månedene. «Her spiller vi på en spesiell måte og din rolle krever spesielle ting», forteller Engen.

En skade i leggen som ble oppdaget i august gjorde at Engen måtte trene alternativt i en periode og ikke fikk deltatt i sesongoppkjøringen på lik linje som lagvenninnene.

– Det gjorde jo at man kommer inn i ting litt senere enn ønskelig og man er kanskje ikke helt «inne i det» før man blir kastet ut i kampsituasjon, sier hun.

Engen fikk raskt oppleve at Barcelona-måten å spille fotball på var annerledes fra det hun hadde vært vant til tidligere.

Slutt på «slå og gå»

Både på landslaget og i Wolfsburg har hun vært vant til å spille i en dyp midtbaneduo, mens i Barcelona skulle hun brukes som ensomt «anker» i en trio på midtbanen.

– Man gjør gjerne ting automatisk fra hva man har vært vant til fra før. Det er ting de ikke ønsker at jeg gjør her, sier Engen.

Hun forteller at det i stor grad handler om posisjonering på banen.

I kontrast til sjokkopplevelsen hun fikk etter overgangen til Tyskland og Wolfsburg i 2019 – der hun knapt kunne bevege seg etter de tyske hardøktene – har hun i Barcelona fått en opplevelse som kan beskrives som den strake motsetningen: Hun skal løpe mindre.

– Vi har alltid lært at når du spiller en pasning, så er det «slå og gå». I Barcelona har jeg fått beskjed om å stå mer i ro. Jeg skal ikke springe inn i nye posisjoner hele tiden, men heller tenke mer på kroppsstilling, holde meg sentralt og alltid vært tilgjengelig for å få ball, forklarer hun.

Hun har måttet jobbe mye med å legge fra seg «gamle vaner» på fotballbanen og innrømmer at det nok har gjort at skuldrene har vært litt høye når hun har fått sjansen.

– Ja, man tenker kanskje for mye når man spiller. Man blir litt opphengt i om dette er riktig? Er det sånn de vil at jeg skal gjøre det? sier hun.

Lagvenninne Caroline Graham Hansen har gått samme vei fra Wolfsburg til Barcelona og kjenner seg mye igjen i Syrstad Engens opplevelse.

– Man kommer fra tysk fotball hvor det meste er veldig rett og galt. Her er ting litt annerledes. Det er mer å bruke forståelsen av spillet og vurdere at noen løsninger er bedre enn andre, men det oppleves mye mindre farlig å gjøre feil her enn det gjorde i Tyskland, sier hun.

Roses av lagvenninne: – Utrolig tøft å tenke sånn

Siden returen til Barcelona etter landslagsoppholdet i slutten av november, virker det som noe har skjedd med Ingrid Syrstad Engen. 23-åringen ser mer komfortabel ut på banen og det har resultert i langt mer tillit fra trener Jonatan Giráldez.

– Hun (Ingrid) har konkurrert med den kanskje beste spilleren i verden i den posisjonen. Det er en ekstremt stor oppgave, og jeg har stor respekt for at hun har tatt på seg den utfordringen, sier Graham Hansen.

Etter hovedsakelig å ha hatt en rolle som innbytter og på benken store deler av høsten, har 23-åringen siden 9. desember startet fem av Barcelonas ni kamper i perioden.

– De siste ukene har ting føltes mer automatisk. Jeg forstår mer av rollen min og hva de ønsker av meg på banen. Jeg føler meg veldig mye tryggere, sier hun.

– Hun gikk fra å spille alt i en klubb til nesten ikke spille noe et annet sted. Hun bytter type fotball man spiller. Det er utrolig tøft å tenke sånn, å velge utvikling fremfor spilletid. Hun har virkelig stått i det. Jeg har ikke sett noe frustrasjon hos henne, men hun har virkelig jobbet i det stille, sier Graham Hansen rosende om landslagsvenninnen.