OL-troppen frykter kritiske timer på Gardermoen – har søkt om fritak

Med bare dager igjen til avreise i OL i Beijing har koronasmitten eksplodert både i Norge og mange andre steder i Europa.

Et skremmeskudd for den norske OL-troppen kom i dag tidlig, da det ble kjent at sprintlandslagets sjef Arild Monsen testet positivt ved ankomst Gardermoen søndag.

Ettersom OL-arrangøren krever fire negative PCR-tester de siste fem dagene før avreise for personer som har hatt covid-smitte den siste måneden, sier det seg selv at en positiv prøve herfra og inn kan ødelegge hele OL. TV 2 kjenner til at personer i støtteapparatene rundt diverse landslag har flyttet ut fra familien og isolert seg i påvente av avreise.

Olympiatoppens to charterfly til OL går torsdag 27. januar og mandag 31. januar. Men før den tid skal norske medaljehåp over hele Europa flys inn med rutefly til Gardermoen, der de må ut av sine respektive bobler og eksponerer seg for smitterisiko i langt større grad enn til vanlig.

– Det er jo et kritisk punkt når vi skal hjem til Norge på torsdag før vi reiser videre til Kina, sier Therese Johaug.

Trenger hjelp fra myndighetene

Og det er særlig frykten for lange testkøer etter ankomst på Gardermoen som gjør at Olympiatoppen nå forsøker å ta grep.

FRYKTER KØKAOS: Halvor Lea ved Olympiatoppen sier de jobber med å få til en løsning på Gardermoen-problemet. Foto: Heiko Junge

– Vi må unngå å bli eksponert for mye folk, sier kommunikasjonsansvarlig Halvor Lea ved Olympiatoppen, som opplyser at de er i dialog med helsemyndighetene om «ulike» løsninger.

Landslagssjef for skiskytterne, Per Arne Botnan, sier at de gjennom OL-troppens sjefslege Aasne Fenne Hoksrud har søkt om fritak for testing på Gardermoen, til fordel for egentest.

– Vi har søkt. Legen leverte før helga en oversikt over hvem som ankommer Gardermoen til de ulike tidspunktene, sier Botnan.

Kontaktperson for teststasjonene ved Oslo Lufthavn, Roger Sandum, sier det er Helsedirektoratet som eventuelt må komme OL-utøverne til unnsetning.

– Vi har hatt lignende forespørsler tidligere, fra ulike grader av VIP-er. Per i dag har vi ikke noe eget opplegg å tilby. Hvis de kommer via vanlig ankomst med rutefly, har vi ikke andre testordninger enn den ordinære, sier han.

Men:

– Hvis Helsedirektoratet pålegger oss å gjøre spesialordninger og endre på testrutiner, så kan vi helt sikkert gjøre det. Det er direktoratet som må beslutte det, og så blir neste spørsmål hvordan det praktisk lar seg ordne.

– Hvordan ser det ut i testkøen hos dere for tiden?

– Vi har ganske god kapasitet, vi tester opp mot 6000 i døgnet. I perioder, hvis køene er for lange og trengselen for stor, har vi mulighet til å sluse folk forbi testkøen. Det kan muligens være en mulighet her, at Helsedirektoratet kan gi utøverne dispensasjon fra å teste seg på grensa. Reglene sier at man er pliktig å teste seg ved grensepassering, fortrinnsvis på grenseovergangen der det finnes et slikt tilbud. Er det ikke et slikt tilbud må de teste seg selv innen 24 timer. Men det er ikke et valg du får ta selv. Så lenge vi har kapasitet til å teste, skal du i utgangspunktet teste deg der, sier Sandum,.

TV 2 har vært i kontakt med Helsedirektoratet, som foreløpig ikke har et svar på om OL-troppen kan regne med en spesialordning når de ankommer Gardermoen.

Eget testopplegg for alle passasjerer

Til selve charterflyene til Beijing 27. januar og 31. januar, der både utøvere, støtteapparat og media skal være med, gjelder følgende testkriterier utenom at alle har avlagt minst to negative PCR-tester de siste fire døgnene før avreise:

– Vi har satt i gang et eget testopplegg for alle som skal ombord, sier Halvor Lea i Olympiatoppen.

– Kvalifisert helsepersonell fra Olympiatoppen vil utføre en antigentest på samtlige passasjerer, der man får svar etter 15 minutter. Hvis noen tester positivt på den vil man ta en hurtig PCR-test i regi av Dr. Dropin på Gardermoen. Denne testen tar cirka 45 minutter å få svar på, sier han.

Utelukker ikke ekstrafly

Om noen utøvere eller trenere skulle teste positivt i løpet av de neste dagene trenger ikke alt håp være ute.

– Hvis utøvere ikke rekker de flyene som er satt opp, så må vi se på ulike løsninger for at de kan rekke de konkurransene de kan være med på. For eksempel kan det være aktuelt å få hoppere ned til storbakkerennet og lagkonkurransen, selv om de ikke skulle rekke den første konkurransen, normalbakken, sier vinteridrettssjef og assisterende toppidrettssjef, Helge Bartnes, til TV 2 mandag.

– Om noen av skiløperne skulle teste positivt de neste dagene, er det aktuelt med rute – eller charterfly for de på et senere tidspunkt?

– Per nå er ikke det uaktuelt. Men det er mange ting som skal vurderes her – blant annet graden av sykdom, hvilken idrett man driver med, akklimatisering til høyde, treningsforhold. Vi vil vurdere det «case by case» og prøve å finne de beste løsningene. Det er en veldig krevende situasjon, men det går en del fly til Beijing. Så ting er mulig å få til, sier Bartnes.

PS! Helsedirektoratet skriver i en e-post til TV 2 at det er Kulturdepartementet som må besvare spørsmål om denne saken.