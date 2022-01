Benekter ikke fengsling av jenter

Taliban benekter ikke at kvinnelige aktivister kan ha blitt fengslet.

Etter to dager med møter på Soria Moria hotell i Oslo holdt Taliban sin første pressekonferanse hvor en rekke norske og internasjonale medier var til stede.

Ett av de store temaene som har blitt diskutert med Taliban under deres besøk i Norge er kvinners rettigheter, som virkelig har blitt satt på prøve etter at Taliban tok over makten i august i fjor.

Nå beskriver kvinner i landet situasjonen som verre enn noen gang. Den siste uken har det kommet et økende antall rapporter om vold mot kvinner i Afghanistan.

Væpnede Taliban-medlemmer pågrep i forrige uke den kvinnelige aktivisten Tamana Zaryabi Paryani og Parwana Ibrahimkhel. Nå krever verdenssamfunnet å få vite hvor jentene er. Men da Taliban ble spurt om dette i Oslo var de kort i svarene.

– Er pågripelsen av disse jentene spekulasjoner?

– Det er ikke slik at et land med flere millioner innbyggere ikke fengsler eller pågriper folk. Slik fungerer lovene, noen blir fengslet og noen blir løslatt. Det er ikke slik at dette systemet ikke finnes i andre land, sier Afghanistans utenriksminister, Amir Khan Muttaqi.

Muttaqi vil ikke svare på spørsmål om han kan avkrefte at jentene er arrestert og fengslet.

– Som stat har vi rett til å fengsle og stille spørsmål til de som har gjort lovbrudd. Spesielt folk som sprer propaganda, sier Muttaqi.

Forskjellig informasjon

Taliban har blitt spurt om situasjonen til de kvinnelige aktivistene flere ganger under sitt besøk i Oslo. Sist søndag avviste Taliban at de hadde arrestert kvinnelige aktivister.

– Det kan være kvinnene lager disse historiene for å få asyl i utlandet, sa Talibans Shafe Azam i går.

– Vi vet ingenting om hva som har skjedd med disse jentene, sa Azam.

Shafe Azam (t.h.) avbildet her på Soria Moria hotell, med Dr. Abdul Bari Omar, Talibans viseminister for helsetjenester for Asia. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Situasjonen til aktivistene har stått høyt på agendaen under møtene i Oslo.

I dag møtte Taliban-delegasjonen representanter fra blant annet Norge, USA, EU, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Også en rekke aktivister og organisasjoner har vært til stede under møtene som har funnet plass i dag

Tirsdag fortsetter møtene, også da er det ventet at situasjoner for jenter og kvinner vil bli diskutert. På møtet vil Taliban møte en rekke norske hjelpeorganisasjoner.