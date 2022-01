Johaug: – Jeg må være skikkelig egoistisk de neste dagene nå

Sprinttrener Arild Monsen er koronapositiv under en uke før avreise til OL i Kina. Den norske langrennsleiren går noen spente dager i møte.

– Det var det verste som kunne skje, smitte i troppen så tett innpå avreise til OL, sa langrennssjef Espen Bjervig.

– Vi kjenner ikke til smitteveien og kan bare krysse fingrer for at ikke flere er smittet. Alle tester til nå har vært negative for dem som er igjen i Italia, sa Bjervig videre.

På et digitalt pressetreff senere mandag utdypet han om status:

– Det var ikke akkurat dette vi hadde håpet å starte et pressetreff med i forkant av OL. Arild er nå i isolasjon i henhold til norske smittevernregler. Det betyr at han ikke får reist den 27. januar, som var tiltenkt. Det skal og godt gjøres at han kan reise 31. januar, som er neste flyvning. Ellers har det vært gjennomført tester på alle utøverne i Seiser Alm i går kveld. Alle disse var negative. Det blir også gjennomført PCR-tester i kveld og troppen ved ankomst Norge, samt hurtigtester på alle som skal på flyet 27. januar, sa han.

Johaug: – Må være egoistisk

Therese Johaug innrømmer at smitten kom på det verst tenkelige tidspunktet.

– Det har vært et anstrengt sistedøgn, men jeg er frisk, innrømmet Johaug på mandagens digitale pressetreff fra Seiser Alm.

– Det er ikke så store forandringer for min del. Vi har hatt jente -og guttebord og vi har sittet i hver vår ende i spisesalen, og har ikke vært i nærkontakt med Arild eller guttene. Vi jentene er veldig lite rammet av det. Men det blir nok en påminnelse om å være nøye de siste dagene før avreise, sa Johaug videre.

– Hvilke grep tar du for å unngå smitte?

– Jeg må være vanvittig påpasselig med alt vi gjør. Jeg må bruke munnbind, hansker og være skikkelig egoistisk de neste dagene nå. Det er jo et kritisk punkt når vi skal hjem til Norge på torsdag før vi reiser videre til Kina. Vi må være nøye på detaljene, svarte Johaug.

– Hvordan preger dette troppen?

– Dette er jo ikke en situasjon vi skulle ønske vi hadde havnet i. Vi vet jo ikke om det er smitte på hotellet, eller om noen var smittet før de kom ned. Det viktigste er at vi nå gjør alt vi kan for å holde oss friske, sa hun.

Kan være siste OL

Til tross for koronasmitten som rammet langrennstroppen, har Johaug trivdes med OL-forberedelsene i Seiser Alm.

– Det er jo klart at jeg har hatt suksess når jeg har ladet opp her tidligere. Det er fantastiske omgivelser, nydelige skiløyper og strålende vær. Det gir en god trygghet å ha vært her i alle år. Derfor velger jeg å få flest mulig døgn her. Jeg var her i julen, og de tre siste ukene nå. Det gir en ro og trygghet og gjør at jeg kan være best mulig forberedt mot OL, fortalte Johaug til TV 2.

Johaug gjør det overfor TV 2 klart at hun er fullstendig klar over OL i Kina kan bli hennes siste, og det derfor er svært viktig at hun ikke pådrar seg sykdom som ødelegger mesterskapet.

– Skal man være med å kjempe om medalje må man være frisk. Jeg begynner å bli oppi årene, og vet ikke hvor mye mesterskap jeg har igjen. Jeg skal prøve å gjøre alt jeg kan for å være frisk. Blir jeg syk, er det ikke meningen at jeg skal gå OL, rett og slett, slo hun fast overfor TV 2.

Johaug tror ikke det vil by på problemer å gå OL i høyden.

– Det har vært bra det, jeg har gode opplevelser fra høyden tidligere. Det er annerledes å gå i høyden enn i lavlandet. Jeg har lykkes bra de siste årene i høyden, så får vi håpe jeg kan gjøre det i høyden i OL også, varslet hun.

Etter planen reiser langrennsfolket til Kina med charterfly 27. januar. Dersom en utøver eller trener blir koronapositiv, må vedkommende ha sin første negative test av fire klar senest fem dager før avreise. Smitte nå utgjør en stor risiko for å miste hele eller deler av OL.