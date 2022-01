Positive til PCR-lettelser – én gruppe vil likevel dominere test-stasjonene

Mandag formiddag var køen på teststasjonen ved Spelhaugen i Bergen én kilometer lang.

Hittil har nemlig reglene vært slik at man måtte inn og ta en bekreftende PCR-test hvis hjemmetesten var positiv for Covid-19.

Køene har vært lange på teststasjoner over hele landet, men nå er reglene endret.

Mandag kom den endelige meldingen fra Helsedirektoratet om at man nå slipper å ta denne PCR-testen hvis man er trippelvaksinert, eller har to doser og gjennomgått Covid-19-sykdom siste tre måneder.

Her er de nye reglene: Personer som har fått en tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose"), eller som har fått to doser og deretter vært smittet av covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, bør ikke lenger få tilbud om bekreftende PCR-test etter positiv selvtest. For denne gruppen vil en bekreftende test ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.





Personer som ikke har fått oppfriskningsdose kan fortsatt ta en bekreftende test på kommunal teststasjon, hvis de har behov for det til koronasertifikat eller av hensyn til videre vaksinering.





Alle barn mellom 0 og 16 år som tester positivt på selvtest, bør få tilbud om bekreftende test.





Personer som søker helsehjelp på grunn av covid-symptomer, bør få tilbud om en bekreftende prøve med PCR-analyse hvis det har betydning for diagnostikk og behandling. Kilde: Helsedirektoratet

Frykter smitteøkning

Flere kommuner TV 2 har snakket med er fornøyd med regelendringene, men sier de tar beskjeden med avventende glede.

– Hvis vi fortsetter med dagens smittetrykk, med rundt 1000 nye smittede per dag, så skal vi klare å håndtere det. Det er likevel frykten for dramatisk smitteøkning som gjør at vi må ha opplegget klart for den andre løsningen, sier assisterende smittevernoverlege Kjell Haug i Bergen.

Da sikter han til mandagens nye føringer fra regjeringen, der trippelvaksinerte nå skal registrere seg selv med hurtigtest hvis de er korona-positive.

– Her kan man redusere antall personer som er aktuelle for PCR-test ganske betydelig, slår Haug fast.

KØ: Også utenfor teststasjonen på Festplassen i Bergen var det lange køer for PCR-test mandag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2.

Ikke alle har system

Selv-registreringen kan være løsning som er grei å gjennomføre for en storby som Bergen, men en del mindre kommuner har ennå ikke noe eget system for dette.

Fredag ble det opplyst at kun 132 av landets 356 kommuner har et system for selvregistrering av positive hjemmetester.

For en kommune som Sogndal, med 12.000 innbyggere, er det primærhelsetjenestene med legene i front som både registrerer smitte og vaksinerer.

– Krevende

– Dette er en krevende jobb for smittesporingsteamet, så vi ser på andre metoder som kan gjøre det enklere for folk å registrere smitte fortløpende, sier ordfører Arnstein Menes (Sp) i Sogndal.

Enn så lenge er smittesituasjonen i vestlandskommunen overkommelig, men også de har hatt en markant økning den siste tiden.

Ved nyttår hadde de mellom 5-10 smittede per døgn, og før helgen var det registrert 40 nye på samme tid.

SPENT: Sogndal-ordfører Arnstein Menes (Sp) sier de har en overkommelig mengde smitte i vestlandskommunen, men at også de har hatt en betydelig økning siste tiden. Foto: Christian Blom / TV 2

Disse dominerer

Ifølge den assisterende smittevernoverlegen i Bergen, er det særlig én gruppe som dominerer smittestatistikken om dagen.

– Hovedtyngden av de som smittes er under 49 år, og det er spesielt mye smitte i aldersgruppen 13-29. De har ikke fått tre doser i like stor grad som de eldre, sier Haug.

Dette er også gruppen som kommer til å stå for det største trykket ved landets teststasjoner fremover.

Spent på fysisk undervisning

I Sogndal er tendensen den samme. Dette er også en studiebygd som har 3000 studenter, i tillegg til de 12.000 faste innbyggerne.

Neste uke skal høyskolen i byen starte med fysisk undervisning, og ordføreren følger spent med.

– Vi hadde møte med HVL Studentsamskipnaden og diskuterte akkurat dette. Det går greit akkurat nå, men vi er spent på om økt smitte vil belaste systemene våre ganske kraftig, sier Menes.