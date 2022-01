Fjøstak smalt i husveggen og inn på barnerommet

Tjeldsund, Harstad (TV 2): Det var rett og slett livsfarlig å oppholde seg ute da planker og takplater føyk rundt i alle retninger. Det var så heftig og dramatisk at familien på fire måtte evakueres ut av brannvesenet.

Oddbjørn Andre Larsen og familien bor på Sandtorg ved Tjeldsund om lag tre mil utenfor Harstad.

Søndag kom et uværet og en kraftig vind feiende inn over tomta.

Vindkastene var så heftige at de tok tak i fjøsen på tomta og mer eller mindre rev bygningen opp fra grunnmuren. Planker og deler fra fjøset kom i så stor fart mot bolighuset at det torpederte den ene veggen.

Inne i huset oppholdte det seg en familie på fire. To barn og to voksne.

– Vi hørte førts et rabalder ute og deretter kom det et smell. Tings skjedde veldig fort, forklarer Oddbjørn Andre Larsen.

– Det begynte å komme ting igjennom veggen her på barnerommet, forklarer Larsen.

KNUST: Heldigvis lå det ingen å sov i barnesengen da plankene boret seg inn i veggen. Foto: Ketil Eilertsen

Situasjonen opplevdes som så farlig a de ikke turte å oppholde seg i selve bolighuset og valgte derfor å rømme ned i kjelleren.

Kjelleren var tryggest

– Vi vurderte om vi skulle kjøre av gårde selv, men vi viste ikke hvordan det så ut på utsiden her. Det var mørkt og uoversiktlig. Det tryggest var å ta med ungene å evakuere ned kjelleren, forteller han.

Det ble så kritisk at de varslet politiet som til slutt tilkalte brannmannskaper for å få evakuert familien ut sent søndag kveld.

– Hvor lenge satt dere nede i kjelleren?

– Det gikk vel en times tid, forteller han.

Løse gjenstander som ble kastet rundt i vinden førte også til en vanskelige og utfordrende arbeidssituasjon for nødetatene som kom tilstede. De måtte bruke brannbilen som skydd for å nå frem til huset og familien.

STORE SKADER: Det er ikke mye igjen av fjøset som stod på tomten. Foto: Ketil Eilertsen

– Meldingen var veldig dramatisk. Vi har aldri opplevd maken til så sterk vind. Vi parkerer bilen slik at vi ikke skal få noen løse bygningsdeler på oss og de vi skal evakuere, sier Kurt Jacobsen, utrykningsleder hos Harstad brann- og redning.

Dramatisk melding

Det første meldingene brannvesenet fikk var dramatiske.

– Vi trodde først at det satt en familie i en kjeller der huset over de var rast sammen. Da danner man seg et bilde av hva som møter oss, men heldigvis var det en helt annen situasjon da vi kom frem, sier Tommy Mikalsen, brannkonstabel hos Harstad brann- og redning.

– Forholdene var helt vanvittige, og vi måtte tenke på egen sikkerhet. Det er enorme krefter som er i sving når man ser planker som har boret fast i veggen, sier Mikalsen.

– Jeg vil berømme den roen som familien hadde der de satt ferdig påkledd i kjelleren og ventet på oss, forteller de to.

I dag ser eiendommen ut som en krigssone.

TORPEDERT: Veggen til eneboligen viser hvor stor kraft det har vært i vindkastene. Foto: Ketil Eilertsen

Fjøset er smadret, og det er synlige spor av planker som med full kraft har gått rett igjennom veggen.

Størst inntrykk gjør det å se barnerommet som ligger på baksiden av denne veggen.

Formidabel innsats

Det er flere hull i veggene og i barnesenga der en seks måneder gammel baby pleier å sove, ligger det rester av plankebiter.

Heldigvis lå det ingen i senga da stormen herjet som verst.

Familien ble evakuert ut fra området hvor de ble møtt av ambulanse og politiet før turen gikk inn til Harstad.

– Brannvernets har gjort en formidabel jobb og barna følte seg trygg. Det var neste så det var litt stas å sitte på brannbilen for fem åringen, sier Oddbjørn Andre Larsen.

Foto: Ketil Eilertsen

Han har bodd i huset siden 2014.

– Jeg har aldri opplev så kraftig uvær så nært før, forteller han.

Nå starter den omfattende ryddejobben og taktering av skadene.

Familiene er fast bestemt på at de vil bli boende på eiendommen og lar seg ikke skremme av en storm.

– Nå må vi få kontroll på skadene og rydde opp. Vi må ta det slik som det kommer, sier Oddbjørn Andre Larsen.