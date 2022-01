Skrekkpropaganda fra Rødt

Norsk barnehagesektor er en suksess

For å bevare dette trengs det forutsigbarhet og tryggere styring.

Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt (Rødt) beskriver 14. januar en barnehagesektor ute av kontroll og foreslår kraftige tiltak ved å blant annet vise til Danmark.

Det er mye å utsette på både beskrivelsen og tiltakene hun foreslår.

Nyholt viser til et profittforbud som angivelig har blitt innført i Danmark.

Men dette forslaget har falt. Radikale Venstre har snudd i saken.

Dessuten er det verdt å minne om at Danmark har en barnehagesektor med meget lavt innslag av private aktører, og dermed ikke akkurat et forbilde hvis mer mangfold er målet.

Nye undersøkelser viser dessuten at danske foreldre er minst fornøyde med barnehagen i Norden.

Det er altså ikke noe som taler for at vårt naboland i sør bør gjøres til et forbilde i barnehagepolitikken.

Det er større grunn for danskene til å se til Norge og la seg inspirere av den store suksessen med barnehageforliket her.

Store aktører

De store aktørene i sektoren fremstilles feilaktig av Nyholt. Store aktører bidrar med innovasjon og kvalitetsutvikling.

De bidrar også til mangfold. Og det er svært langt unna «monopollignende tilstander» i norsk barnehagesektor.

Det vi derimot ser, er at det er store forskjeller mellom kommuner når det gjelder tilskuddet til private barnehager.

Dessuten har vi over flere år hatt en politisk situasjon som bidrar til uforutsigbarhet for private barnehager.

Forskjeller i tilskudd og politisk ustabilitet rammer alle, men små aktører i kommuner med lave tilskudd er spesielt utsatt.

Det er et paradoks at flere politiske partier og aktører ikke ser ut til å forstå at det mangfoldet de bedyrer å forsvare, settes under press så lenge man ikke klarer å enes om en mer forutsigbar finansieringsmodell.

Fortjeneste

En hovedtese hos Nyholt er at fortjeneste forringer tilbudet til barna våre. Men fortjeneste står ikke i motsetning til best mulig barnehage som mål.

Når det offentlige for eksempel bygger en barnehage, er det få som snakker om at pengene bare må gå til selve bygget og ingenting til fortjeneste.

Ved å forby fortjeneste setter man lett det aller viktigste i annen rekke, nemlig å skape best mulig barnehage for de ressursene vi som fellesskap bruker.

I Norge har vi ønsket lik tilgang på barnehage.

For å nå dette målet har vi innført makspris, men vi ønsker også full dekning med høy kvalitet.

Private aktører bidrar både med kapasitet (de var avgjørende for at vi endelig fikk på plass full barnehagedekning), høy kvalitet og stort mangfold av ulike tilbud.

Poenget er ikke å berike eiere, men gjennom innovasjon å bidra til en bedre ressursutnyttelse og mer mangfold, til glede for barn og foreldre.

Tydelige krav til innhold og kvalitet er med på sikre at «pengene går til barna», i alle typer barnehager.

Disse kravene støtter PBL. I tillegg er det grunn til å minne om at ansatte i private barnehager har minst like gode ordninger som ansatte i offentlige barnehager.

Demokratisk kontroll

Nyholt skriver videre at «Folkevalgte må få større demokratisk kontroll over barnehager som ligger i deres kommune.».

Bruk av private barnehager betyr ikke at vi mangler demokratisk kontroll. Snarere tvert om.

De store oppgavene løser vi best i fellesskap, sier politikere. Det er riktig, men et fellesskap hvor private barnehager skyves ut kan bli fattig og mindre mangfoldig.

Demokrati handler om å gi folk makt over egen hverdag. Vi har i fellesskap blitt enige om å bruke store offentlige ressurser på full barnehagedekning.

Dem det angår – barnefamiliene – bør bli hørt.

Foreldre viser stor tilfredshet.

Storberget-utvalgets flertallsforslag om å gi kommunene mer makt møter sterk motstand fra foreldrene, men også fra en del kommuner.

Politikere som er opptatt av løsninger nær vanlige folk bør lytte til disse foreldrene og kommunene.

