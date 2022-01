Taliban møter mandag representanter fra USA og andre vestlige land på Soria Moria i Oslo.

MØTER: Talibans Amir Khan Muttaqi hilser på Storbritannias spesialutsending til Afghanistan, Nigel Casey, på møtet med internasjonale spesialrepresentanter og representanter fra Taliban på Soria Moria hotell i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tema for samtalene er blant annet det politiske systemet i Afghanistan, den humanitære og økonomiske krisen i landet, sikkerhetssituasjonen og menneskerettigheter.

– Noen skritt fremover

Kai Eide var FNs spesialutsending til Afghanistan fra 2008 til 2010. Han tror ikke møtene vil føre til noe stort gjennombrudd, men heller at det tas noen skritt fremover som gjør det lettere å løse de problemene som er mest presserende.

SPESIALUTSENDING: Kai Eide var FNs spesialutsending til Afghanistan i to år. Han mener Oslo-møtene er helt riktig måte å føre fredspolitikk på. Foto: Musadeq Sadeq / AP

Han peker på at den humanitære situasjonen i Afghanistan er kritisk. Om man ikke klarer å bedre den, advarer han om at vi vil få en ny flyktningkrise, med titusenvis av flyktninger som setter kurs mot Europa.

– Det tror jeg ikke kritikerne av disse samtalene har særlig lyst til at skal skje, sier Eide.

Han mener det er viktig at det er afghanere med i samtalene som ikke representerer Taliban, og mener man må forsøke å få til en mer inkluderende afghansk regjering.

– Klarer vi å få til noe i den retningen, har vi gjort en stor jobb, sier han.

– Er det grunn til å tro at man kan bevege Taliban når det gjelder for eksempel kvinners rettigheter?

– Jeg tror at det presset som utøves nå, vil gi resultater. Taliban befinner seg i dag i et totalt annerledes samfunn enn det de gjorde sist de satt ved makten. De vil skjønne at det ikke er mulig å styre landet slik de gjorde på nittitallet, sier Eide.

Tror på dialog

Også Kristian Berg Harpviken, som er forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), peker på at Taliban har åpnet opp på flere fronter, sammenlignet med hvordan det var da de styrte fra 1996 - 2001.

MULIG Å BEDRE SITUASJONEN: Kristian Berg Harpviken ved PRIO tror dialog kan føre frem. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Man har nå en reell diskusjon om utdanning for jenter og kvinner, og det viser at det gjennom dialog med Taliban er mulig å bedre situasjonen, sier han.

Samtidig understreker Harpviken at kvinners situasjon har blitt dramatisk forverret etter at Taliban tok makten i Afghanistan i august i fjor, og at det ikke er noen grunn til å tro at de vil gjenopprette kvinners rettigheter til slik det var før de tok makten.

– Talibanregimet vil aldri være kompatibelt med demokratiske, vestlige verdier, det er åpenbart, sier Harpviken.

PRIVATFLY TIL OSLO: Talsperson i Taliban, Abdul Qahar Balkhi, la ut dette bildet på Twitter lørdag ettermiddag. Det viser representanter fra Taliban på vei til Norge i et privatfly. Foto: Talibans talsperson / Twitter /NTB

Det har kommet kraftige reaksjoner på at representanter for Taliban har blitt fløyet i privatjet til møter i Norge. Harpviken mener det er lett å forstå at folk er kritiske til det, og sier at samtaler med Taliban innebærer noen grunnleggende dilemmaer.

– Taliban står for en politikk som de færreste i Norge og vår del av verden har noe som helst sympati for. Men utgangspunktet her er at Taliban nå sitter med makten, og Afghanistan er i en desperat humanitær situasjon som får dramatiske konsekvenser for vanlige afghanere, sier han.

– Man må snakke med fienden

Arne Strand, seniorforsker ved Chr. Michelsen Insitutt, har selv fått kjenne Talibans terror på kroppen. I 2018 ble han skadet da islamistgruppen angrep hotellet han bodde på i Kabul.

SKADET I TALIBAN-ANGREP: Seniorforsker ved CMI, Arne Strand, mener man må snakke med fienden. Foto: Kristen B. Hus /cmi

Strand er helt klar på at han mener det var riktig av Norge å hente Taliban til samtaler her.

– Alle er enige om at det ikke finnes noen militær løsning på situasjonen i Afghanistan. Man trenger fred i landet for å løse problemene de står overfor, og da må man snakke med fienden, sier han.

VED MØTEBORDET: Abdul Latif Nazari, Anas Haqqani og Amir Khan Muttaqi på møtet med internasjonale spesialrepresentanter.. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Det at møtene finner sted i Oslo, med tilstedeværelse både fra det internasjonale samfunnet og det afghanske sivilsamfunnet, mener han at ansvarliggjør Taliban på en måte man ikke hadde klart i for eksempel Kabul.

– Representanter for det afghanske sivilsamfunnet hadde neppe turt å stille der, sier han.

Må få konkrete avklaringer

– Hva må til for at man kan kalle samtalene i Oslo for vellykket?

– Om Taliban gir konsesjoner på områdene som anses som viktige, som kvinners rettigheter, og gir konkrete svar på hvordan de skal gå frem rundt dette, så er det noe håndfast å gå videre med. Det vil være et positivt utfall.

Strand sier at Taliban har kommet med lovnader allerede før møtene i Oslo. Blant annet har de sagt at jenter skal være tilbake på skolene innen mars, og at kvinner skal tilbake på jobb.

FORVERRING FOR KVINNER: Etter at Taliban tok over makten i Afghanistan i august i fjor, ble kvinner i landet frarøvet en rekke rettigheter. Foto: Petros Giannakouris/AP

Men Strand mener dette er luftige formuleringer fra Taliban, og sier at det er svært viktig å få tydelige avklaringer på hvordan dette skal gjennomføres.

– De har sagt at kvinner skal tilbake i jobb. Men hvilke kvinner da? Det må presiseres, sier han.

Slik det er nå, er kvinner i helsevesenet, som leger og jordmødre, i stor grad tilbake i jobb, forteller han. Men kvinner som for eksempel er ansatt i finansdepartementet får lønn, men de er ikke tilbake på kontorene.

Blod på hendene

– Om møtene i Oslo blir mislykket, vet også Taliban at konsekvensene av det er betydelige, og at det kan føre til et tilbakeslag for deres ønske om å bli anerkjent, sier Kai Eide.

Han mener også at det ikke er grunn til å frykte at bistandspenger skal havne i lommene til Taliban, ettersom pengene brukes gjennom FN-kanaler, afghanske frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner.

– Men vi kommer ikke utenom at Taliban må være med på laget og godkjenner det vi gjør, sier han.

– Men det er mange som har blod på hendene her?

– Det er vanskelig å diskutere slike ting uten at det er folk med som har blod på hendene. Krig er brutalt, og denne krigen har vart i mange år. Dette er prisen for å drive fredsdiplomati, sier Eide.