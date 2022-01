Fikk tips fra Jan Thomas: – Aldri vært så nervøs

Mandag var det premiere på «Linni søker drømmeprinsen», der ti menn skal kjempe om å bli mannen i Linni Meister (36) sitt liv.

For et par år tilbake var hele Norge vitne til at Jan Thomas (55) fant sin Harlem Alexander (34) gjennom det samme datingshowet, og sammen skal han bistå Meister som mentor.

Nå åpner hun opp om hvorfor det har vært en vanskelig opplevelse.

– Jeg hadde aldri klart det, hadde det ikke vært for Jan. Han er jo programleder, men han vet også hvordan det er i mine sko, siden han gjorde det før meg. Det hjalp meg så mye, siden dette var noe av det tøffeste, hardeste, vanskeligste, men også noe av det vakreste jeg har vært med på, forteller Meister til God morgen Norge.

Blottlegger hjertet

Modellen og TV-profilen, som til vanlig er vant til å ha kameraer på seg, legger ikke skjul på at det har vært skummelt å blottlegge hjertet sitt på denne måten – både for de ti ukjente mennene og alle seerne.

BLODIG ALVOR: Med Jan Thomas som mentor og «storebror», setter Meister ut på jakt etter drømmeprinsen. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Jeg tenkte: «Jaja, men om det ikke er noe, så kan jeg jo bare lage TV», men så sa Jan til meg at det var lettere sagt enn gjort, Dette var blodig alvor og det var ikke bare et TV-program, det er livet mitt, forteller hun.

Kjendisstylisten Jan Thomas, som er selve beviset på at det går an å finne den store kjærligheten på TV, hadde en del tips og triks for å hjelpe Meister på veien.

Det beste tipset han ga henne, var å «komme ned med blanke ark, og gi alle en sjanse».

– Kjærlighet og følelser er en finurlig ting, og det er mange måter å føle kjærlighet på. Det beste rådet jeg ga henne, var at hver eneste kveld rett før hun gikk la seg, måtte hun stille seg selv de følgende spørsmålene: «Er vedkommende min drømmeprins? Kan jeg se for meg selv et liv med han utenfor denne boblen?». Hvis svaret var nei, så var det ikke drømmeprinsen, til tross for at kjærligheten og følelsene fortsatt lå der, rådet han.

Søvnløse netter

Meister bekrefter at tipsene hjalp henne, men innrømmer også at det var mange søvnløse netter mens hun spilte inn serien.

– Jeg klarte jo ikke alltid å tenke klart, så jeg følte meg som en zombie! Men disse gutta var jo så modige og fine, og det jeg kan si er at jeg gruet meg til speed-daten, da jeg først møtte dem. Jeg måtte faktisk roe meg ned med litt champagne under bordet, så det er jeg veldig spent på å se, sier hun lattermildt.

– Jeg har aldri vært så nervøs, jeg sov jo ikke én time den natten, forteller Meister.

Denne gangen satt Jan Thomas bak kameraet med produksjonen, og var vitne til alt som skjedde. Han la merke til at Meister ble mer og mer jovial for hver date som gikk, og skjønte raskt hva som foregikk.

I tillegg til å være programleder, var Jan Thomas også fokusert på å ha en «storebror-rolle». Han innrømmer også at han fortsatt tar til tårene når han ser gamle klipp fra hans egen sesong. Han tror at årsaken til at programmet ble så populært den gangen, var på grunn av de ekte og rå følelsene som oppstod inne i huset.

ÅPNER HJERTET: - Jeg har aldri sett Linni så sårbar før, sier kjendisstylisten. Foto: Bjarte Ragnhildstveit / God morgen Norge

– Jeg tror det er grunnen til at serien fikk to nominasjoner til Gullruten, og at vi vant den ene. Fordi den traff mennesker på et sted hvor de trenger å bli truffet, og Linni har så mange fine samtaler med disse guttene. Det er så mange fine øyeblikk, og jeg gleder meg med resten av Norge for å se på Linni. Jeg har aldri sett henne så sårbar før, sier stylisten.

Trengte sønnens godkjennelse

Jan Thomas måtte leve i skjul med Harlem Alexander i seks måneder, og Meister innrømmer at det er også noe hun selv må.

– Jeg har måtte leve i skjul som bare det, men jeg kan jo ikke røpe hvorfor, forteller Meister.

Med Jan Thomas i «storebror-rollen», var det også en annen viktig mann i livet hennes. Nemlig sønnen, Dennis Michael (12). Det var takket være han at Meister bestemte seg for å være med på programmet.

– Han er jo hovedpersonen i mitt liv, og jeg gikk jo mange runder før jeg turte å si ja til dette. Da hadde jeg snakket masse med Jan, og ikke minst med Dennis. Jeg var sånn: «Er det ikke flaut at mamma skal date på TV?», og han bare: «Nei, hvorfor det mamma? Tenk om du finner deg en kjæreste!». Han var bare så støttende, og da hadde jeg ingen unnskyldninger lenger, sier hun.

Det er ikke bare mammas krav til drømmeprinsen som gjelder, men også sønnens. Hun forteller at det viktigste for han er at han er snill mot henne, og for hennes del er det viktigst at Dennis godkjenner partneren.

– For å vinne hjertet mitt, så må man forbi Dennis, fastslår Meister.

– Dennis har jo fått møte noen av mennene... Herregud, nå får vi kjeft!, skyter Jan Thomas inn og grubler på om de får lov til å røpe detaljene.

– Kunne han si «Nei, mamma», og så var det rett ut, eller?

Meister legger ikke skjul på at meningen hans har mye å si.

– Han kunne gjort det, men han er veldig snill, ærlig og forsiktig av seg, men han hvisket jo til meg hvem han likte best. Det skal vi ikke røpe, utbryter hun.