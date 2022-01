Fansen raser etter at Adele delte tårevåt video

I en tårevåt video fortalte artist Adele (33) at hun måtte utsette den planlagte turneen sin.

– Jeg er så lei meg, men showet mitt er ikke klart. Vi har gjort alt vi kan for å prøve å få det ferdig i tide, og bra nok, men vi har blitt ødelagt av forsinkede leveranser og covid. Halvparten av teamet mitt har korona, og det har vært umulig å få ferdig showet, sa hun i videoen.

Fansen raser

Artisten delte nyheten rundt et døgn før hun egentlig skulle stå på scenen i Las Vegas. Flere fans sier at de støtter henne, og føler med henne. Men nå mottar hun også massiv kritikk for å ha avlyst i siste liten.

I kommentarfeltet på Instagram er det en som skriver følgende:

«Det er ikke rettferdig ovenfor fans som har kjøpt veldig dyre billetter for åpningskvelden. Dette er ikke å tenke på fansen sin. Du burde annonsert det 48 timer før showet, ikke 24 timer før, når vi er på flyet og ikke kan gjøre om på planene våre. Hvis du hadde gitt oss tid til å gjøre om på planene våre, ville det vært greit. Dette er så uorganisert. Hvis showet ikke var klart, burde du ha annonsert det tidligere, ikke timer før showet. Jeg er så sint og skuffet.»

REAGERER: Fansen reagerer på at artisten ikke avlyste konserten tidligere. Foto: Skjermdump

Adele har lovet at hun skal sette opp nye datoer for de avlyste konsertene. Men flere fans skriver at de allerede hadde ankommet Las Vegas, og brukt mye penger på billetter, hotell og fly, og reagerer på at artisten ikke ga dem tid til å kanselere dette.

Blir beskyldt for å være manipulerende og diva

Flere reagerer også på at de ikke får konsertbilletten refundert, og skriver at de ikke har råd til en ny reise til Las Vegas.

FORTVILT: Adele blir beskyldt for å ikke ta hensyn til fansen. Foto: Skjermdump

«Hvis showet ikke var klart i dag, er det ikke mulig at showet var klart i går, eller dagen før. Det visste de. Dette er skikkelig uprofesjonelt, og de kunne avlyst i alle fall for to dager siden, med tanke på de som flyr inn og bruker penger både her og der.»

Flere skriver også at de opplever den tårevåte videoen som «iscenesatt», og kaller artisten for manipulerende og en diva.

«Jeg elsker Adele, men sorry. Å gråte under den beskjeden virker litt manipulerende. Prøve å få sympati og tilgivelse. Jeg er sikker på at det funker på mange. Jeg er sikker på at hun var oppriktig lei seg, men jeg synes det med å være ekstra emosjonell og gråte definitivt var manipulerende», er det en som skriver.

MANIPULERENDE: Adele blir beskyldt for å være manipulerende. Foto: Skjermdump

Diva: I kommentarfeltet på Instagram blir artisten kalt for en diva. Foto: Skjermdump

«Sorry, men denne kvinnen er helt klart bare en diva, som bare er bekymret for seg selv. Facetime folk og tilby de gratis «meet and greet». Den uttalelsen alene, forteller meg hvor tankene dine er», er det en annet som skriver.

Etter at Adele annonserte at turneen hennes var utsatt, tok hun kontakt med flere fans, som hun snakket med på facetime. Artisten overasket også noen i en popup-butikk på Caesars Palace, der flere fans hadde møtt opp.

Adele satte salgsrekord i Las Vegas, da billettene til «Weekends with Adele» ble lagt ut i desember, i følge VG.