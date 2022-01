Adam (23) svarer på alkoholsjokket: – Urett skal man ikke la gå

Etter at skribent og komiker Shabana Rehman røk ut, valgte hun den yngste «Farmen kjendis»-deltakeren som den neste storbonden.

Fra første sekund nøt 23-åringen godt av makten, og fant seg godt til rette i storbondehuset, sammen med sine hjelpere, influenser Øyunn Krogh (25) og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (52).

Som vanlig ventet det flere goder på trioen i huset. Derimot valgte storbonden å kaste bort én av dem. Det fikk radioprofil Niklas Baarli (32) til å fly i flint.

Se hva slags upopulært valg storbonde Adam Ezzari gjorde i videoen øverst i saken.

I HARNISK: Niklas Baarli tente på alle plugger da han så hva Adam Ezzari gjorde. Foto: Skjermdump/TV 2

– Har det rabla fullstendig?!

I tirsdagens episode var det flere av deltakerne som reagerte på storbondens tilnærming til rollen. Krogh forsøkte derfor å hjelpe Ezzari til å endre litt på hans atferd.

– Han er en sta type, og møter ikke folk med åpne armer. Jeg prøver sakte men sikkert å fortelle at han bør ha en litt annen tilnærming. Kanskje litt mer ydmykhet i møte med de andre, forteller Krogh i episoden.

Begeret rant til slutt fullstendig over for Baarli, da han så Ezzari helle ut karaffelen med alkohol.

– Storbonde Adam heller ut alkoholen, brøler Baarli i episoden, og fortsetter:

– Det går jo faen ikke an! Har det rabla fullstendig for deg, mann? Du tar deg retten til å helle ut alkoholen til alle. Hadde jeg vært hans hjelper hadde det rabla fullstendig for meg. For noe piss.

UPOPULÆRT: Avgjørelsen om å helle ut brennevinet ble svært dårlig mottatt blant deltakerne. Foto: Skjermdump/TV 2

Var ikke så farlig

Når Ezzari møter TV 2 forklarer han at han opplevde hendelsen som mye større for andre, enn han selv. At det skulle bli en kampsak for deltakerne, synes han er rart.

– Det føler jeg fremdeles. For meg var det ikke så farlig – litt alkohol ut av vinduet. For andre kan det føles veldig stort. Det kjenner jeg meg ikke helt igjen i. At det er en kampsak for dem, synes jeg er litt rart egentlig, forteller han.

Han synes det allerede har vært mange reaksjoner på viktigere ting som har skjedd på gården, og refererer til n-kommentaren i sesongpremieren av det populære reality-programmet.

At alkohol er et gode for mange, erkjenner Ezzari. Det er det ikke for han, som er avholds.

– For meg, og mange andre, er ikke alkohol et gode. Jeg mener det ikke er et gode for andre heller. Jeg hadde ikke hatt noe å si hvis andre hadde drukket sin alkohol. Men dette var alkohol som jeg som storbonde hadde i min makt.

I SIN MAKT: Adam Ezzari mener han bestemte over alkoholen i storbondehuset. Foto: Skjermdump/TV 2

Ler av det

Når Baarli for spørsmål fra God kveld Norge om reaksjonen sin, innrømmer han at små ting fort blir store når man er på Farmen kjendis.

– Det var unødvendig å helle det ut, og jeg kan ikke forstå det. Men jeg ler litt av det nå, når man har fått det litt på avstand, forteller 32-åringen.

Han synes det er helt greit at Ezzari er avholds, men tenkte mer på hjelperne som kunne tatt seg en dram.

– Jeg tenkte det var en hyggelig ting hjelperne kunne kose seg med.

GLEDET SEG: Hjelper Øyunn Krogh hadde gledet seg til å nyte noen edle dråper. Foto: Skjermdump/TV 2

En urett

Både Ezzari og Selbekk er avholds – hvilket Krogh antok betød mer drikke på henne. Etter få glass med noen edle dråper, forsvant noe av det hun hadde gledet seg til med å være i storbondehuset.

– Jeg respekterer 100 prosent at du ikke vil at andre skal drikke. Da må du respektere mitt syn – at jeg synes det er greit å drikke, sier Krogh i episoden.

Årsaken til at storbonden valgte å helle ut alkoholen, var fordi det var hans gode. Han ønsket ikke å se noen han brydde seg om, drikke den.

MOT ALKOHOL: Adam Ezzari støtter ikke å drikke alkohol, og ønsket ikke at andre skulle få benytte seg av den. Foto: Skjermdump/TV 2

– Jeg er en som elsker å dele, og har ikke noe problem med det. Hadde det vært sjokolade eller karameller – som også er et gode i storbondehuset, så deler jeg selvfølgelig det med de andre, sier han, og fortsetter:

– Men jeg ønsker ikke å se andre gjøre noe dumt. Når alkoholen er mitt ansvar, og noe jeg mener er negativt i samfunnet, da holder jeg det heller unna. Da bruker jeg heller makten min på å ikke dele det.

– Helte du alkoholen ut, i frykt for at noen skulle gjøre noe dumt?

– Ja. Alkohol for meg er ikke noe positivt. Jeg støtter ikke å drikke alkohol – derfor ønsket jeg å helle det ut. Det var kanskje et «statement», men jeg har alltid vært en som står for mitt. Urett skal man ikke la gå, og for meg er alkohol en urett. I min etikk er alkohol feil, og det handler ikke bare om religionen min, understreker han.

– Større grad av ydmykhet

Ezzari, som er troende til Islam, har aldri drukket alkohol selv. Likevel har han opplevd negative hendelser med alkohol i bildet, hvor det har vært den ødeleggende faktoren. Selv har han alltid hatt det gøy, uten alkohol.

– Jeg har alltid tenkt at alkohol er negativt. Jeg har hatt det veldig gøy på konserter og festivaler hvor det er alkohol til stede – noe som kanskje gjør at stemningen er så god som den er. Men det kommer jo ikke alene. Det er aldri en konsert, fest eller festival med alkohol, uten at det går galt for folk. Derfor synes jeg det er bedre å holde seg unna.

TRIO: Adam Ezzari, Vebjørn Selbekk og Øyunn Krogh diskuterte avgjørelsen i etterkant av sjokket som oppstod på gården. Foto: Skjermdump/TV 2

I etterkant av alkoholsjokket blant deltakerne, ytret Selbekk til Ezzari at han hadde ønsket å bli involvert i avgjørelsen om å helle det ut. Han tror det var lite smart å kvitte seg med brennevinet.

– Det var en såpass røff avgjørelse, og reaksjonene var sterke. Derfor hadde jeg satt pris på om du spurte meg først, sier Selbekk i episoden.

INVOLVERT: Vebjørn Selbekk skulle ønske han ble involvert i avgjørelsen om å helle ut spriten. Foto: Skjermdump/TV 2

Han tror avgjørelsen provoserte gruppen, noe som kan slå tilbake på storbonden.

– Jeg tror det kan slå negativt ut for Adam som storbonde. Han er helt avhengig av å ha med seg gruppen, for å dra alt sammen. Da tror jeg det trengs en større grad av ydmykhet, sier han, og undrer på om situasjonen er ute av verden eller ei.

Se Farmen kjendis tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Få også med deg Torpet kjendis på TV 2 Play når du vil.