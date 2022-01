Her snakker vi total forandring – storselgeren blir ny

Kia er i vinden for tiden. De var tidlig på ballen med elbil, og har hatt suksess med både e-Soul og e-Niro. Sistnevnte var det på et tidspunkt over 6.000 bestillinger på hjemme i Norge.

Akkurat nå har de startet salget av den nye og større elbilen EV6.

De har også gått nye veier med designet sitt –noe EV6 og ikke minst nye Sportage er gode eksempler på.

Snart er det også tid for en ny Niro – og her holdes det ikke igjen på kreativiteten.

Samme plattform

Selv om designet tydeligvis blir helt nytt, virker det som om plattformen er den samme som før. Men den er til gjengjeld tilpasset elektrifiserte drivlinjer fra starten av, så det var ikke prekært å gjøre så mye med den.

Kia har foreløpig ikke sluppet noe informasjon om effekt, rekkevidde og ytelser på den elektriske utgaven, som selvsagt er mest interessant i Norge.

Dagens e-Niro har rekkevidde på enten 312 eller 455 kilometer. Sistnevnte har batteripakke på 64 kWt og starter på 384.900 kroner. Innstegsmodellen koster fra 339.900 kroner.

Slik skal Kia e-Niro se ut når den nye utgaven dukker opp.

Legges merke til

Mens dagens Nio har et ganske anonymt utseende, er det ingen som vil overse nykommeren. Den har fått rikelig med særpreg, og fronten minner litt om det vi har fått se av nye Sportage. Med alu-skliplate og markerte hjulbuer får den litt tydeligere SUV-preg.

Profilen domineres av hekkpartiet som markeres med buede, stående baklys. Det er også et eget farget felt mellom bakdøren og D-stolpen.

Ladeluke er som før i grillen.

Mer tech og luksus

På innsiden ser det ut til at Niro får det nye infotainmentsystemet som står i EV6. To store skjermer - selv om toppen av hovedskjermen er mer buet nedover mot høyre side i Niro.

Den digitale skjermen som kontrollerer klimaanlegget har også fått samme dobbelt-funksjon som på EV6. Slik at den også kan brukes til å styre infotainmentsystemet.

Stemningsbelysning og en høy midtkonsoll er også med på å gi interiøret et løft. Her er det tydelig at Kia har lagt ressurser i å øke premiumfølelsen.

Dette interiøret viser hvilken retning Kia Niro vil gå.

Mye å velge mellom

I skrivende stund er det 118 Kia Niro til salgs på bruktmarkedet i Norge. De fleste av disse er ladbare hybrider - men det er også noen elektriske, og faktisk et lite antall med bensinmotor.

En godt utstyrt 2019-modell med 64 kWt-batteriet koster fra rundt 320.000 kroner.

Når den nye vil være på markedet i Norge, vet vi ikke enda. Men vi skal selvsagt følge opp når det slippes mer informasjon.

