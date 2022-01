Assange får ankesak behandlet av høyesterett

Domstolen High Court avgjorde mandag at saken kan ankes videre til Storbritannias høyesterett - Supreme Court. Det melder den britiske kringkasteren BBC.

I en ankesak i forrige måned konkluderte High Court med at Assange kan utleveres til USA, der han risikerer en fengselsstraff på opptil 175 år.

Påtalemyndigheten i USA mener Assange medvirket til tyveri av et stort antall hemmelige amerikanske dokumenter for over ti år siden. Forsvarerne hans mener han handlet som journalist, i tråd med pressefriheten, og at han bidro til viktige avsløringer om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

De argumenterer også med at Assanges psykiske helse er dårlig og at selvmordsrisikoen er stor hvis han utleveres til USA.

At Assange nå får anledning til å anke til høyesterett, betyr at saken anses å ha allmenn viktighet. Den 50 år gamle australieren har støttespillere i en rekke land som hevder rettsprosessen mot ham er politisk motivert.

Etter at WikiLeaks publiserte de hemmelige amerikanske dokumentene i 2010, ble Assange ettersøkt for seksuelle overgrep i Sverige. Noen år senere søkte han tilflukt på Ecuadors ambassade i London, hvor han ble værende helt til 2019, da han ble pågrepet av britisk politi.

(©NTB)