Terroristene knuste min mors drømmer. Nå har Norge invitert dem hit

Min mor var i begynnelsen av 20-åra og var student da Taliban tok makten over Afghanistan for første gang.

Drømmen hennes om å bli økonom og jobbe for velstand i sitt eget land ble knust da Taliban forbød kvinner å jobbe og studere. Det er noe som får meg, en student i begynnelsen av 20-åra, til å reagere.

Og nå er de i Norge.

Denne helgen ankom Taliban-delegasjonen Oslo i et privatfly som ble betalt av Norge.

Det er hårreisende at en islamistisk organisasjon som tok makten over Afghanistan gjennom terrorhandlinger får holde konferanse på norsk jord.

Taliban er en terrororganisasjon som ikke bare bryter menneskerettighetene, men også sletter den kulturelle arven og historien av Afghanistan.

I 2001 sprengte de to uerstattelige 50 meter høye Buddha-statuer fra 500-tallet som sto i UNESCOs liste over kulturminner. Grunnen til ødeleggelsene var tydelige: Statuer er «haram» ifølge Taliban.

Etter maktovertagelsen sommeren 2021 fortsetter de å sensurere kulturlivet, bryte menneskerettighetene og ødelegge historien.

De har blant annet henrettet komikere, brent musikkinstrumenter, stengt jenteskolene og påbød kvinner å bære hijab, noe som har lite med Afghanistans historie å gjøre.

Jeg reagerer sterkt på at en terrororganisasjon som står bak brutale menneskerettighetsbrudd får holde en konferanse direkte på norsk jord - og ikke i et tredje land som det pleide å gjøres.

Talibans norgesbesøk betyr at Utenriksdepartementet beveger seg mot en retning hvor Taliban anses som en organisasjon som representerer afghanere.

Men verst av alt, det sender signaler til andre farlige islamistiske organisasjoner om at de har også en sjanse til å lykkes.

Det blir stadig vanskeligere å tilhøre en etnisk eller religiøs minoritetsgruppe i «den muslimske verden.»

Ordet «jøde» brukes som et skjellsord, jesidiere og andre minoritetsgrupper sakte, men sikkert forsvinner fra sine egne områder.

Afghanistan styres av en islamistisk terrororganisasjon.

Men samtidig sender regjeringen 50 millioner norske kroner til tvilsomme palestinske organisasjoner som sprer jødehat og antisemittisme, noe som igjen fører til at «den muslimske verden» blir et farligere sted for ikke-muslimer og minoriteter.

Jeg lurer virkelig på hvilken retning norsk utenrikspolitikk beveger seg i.

Jeg lurer også på om Anniken Huitfeldt forstår at Norges Taliban-invitasjon kan være en motivasjonsfaktor for islamistene om at Vesten kan gå i forhandlinger istedenfor å stå imot og bekjempe.

Men viktigst av alt, jeg lurer på om denne konferansen skal bidra til noe positivt for kvinner og minoriteter i Afghanistan.

