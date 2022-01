Avslører den lite hyggelige privatmeldingen han fikk av Messi

Jamie Carragher røper at han fikk en alt annet enn hyggelig privatmelding fra Lionel Messi da han beskrev superstjernen som en dårlig overgang for PSG.

I sommer fikk Sky Sports-ekspert Jamie Carragher det til å koke over både for Messi-fansen og Ronaldo-fansen.

Den profilerte fotballeksperten mente at Cristiano Ronaldo ikke var et godt kjøp for Manchester United, og at Lionel Messi heller ikke var en god signering for PSG.

SVARTE EKSPERT: Lionel Messi svarte Carragher på Instagram. Foto: GONZALO FUENTES

Da Carragher sammen med ekspertkollega Gary Neville i helgen skulle ta ut den beste elleveren for 2021, fant han heller ikke plass til verken Messi eller Ronaldo på sitt «årets lag», som du kan se nederst i denne saken.

Nå avslører den tidligere Liverpool-profilen at han fikk en syrlig privatmelding på Instagram fra Messi etter å ha uttalt at argentineren ikke var en god signering for PSG.

– Dessverre er ikke Messi glad i meg i det hele tatt. Jeg sa jo at han ikke var en god signering for PSG. Og…. Jeg fikk en privatmelding av ham på Instagram. Jeg vil ikke vise dere meldingen, men han kalte meg i prinsippet for et esel, avslører Carragher overfor Sky Sports News.

Den engelske eksperten slår likevel fast at han er en stor fan av Messi, selv om beundringen ikke ser ut til å være gjensidig.

– Lionel, jeg elsker deg. Du er den beste spilleren noensinne, og sammenlignet med deg, så var jeg et esel, jeg aksepterer det. Men, for å komme på mitt lag nå, så har du ikke vært god nok. Selv om du vant Copa America i fjor sommer, så er det ikke nok til å ta plassen fra min gutt, Mo Salah, sier Caragher mens han ser inn i kamera.

VALGTE HAALAND: Gary Neville valgte Erling Braut Haaland på topp. Foto: Jacques Feeney

Heller ikke Gary Neville fant plass til verken Ronaldo eller Messi på sitt lag av spillerne han mener var best i 2021.

– Jeg vet vi hadde en debatt i starten av sesongen, hvem som var best av Ronaldo og Messi. Jeg var Messi-mannen, Gary Neville var Ronaldo-mannen, men på lagene våre var det ikke plass til noen av dem, konstaterer Carragher.

Gary Neville fant imidlertid plass til Erling Braut Haaland, som også nylig havnet på verdenslaget til FIFA. Neville valgte Braut Haaland på topp sammen med Salah og Mbappé. Carragher på sin side valgte Salah, Lewandowski og Mbappé på topp.

Neville og Caraghers beste lag for 2021:

JAMIE CARRAGHER:

Keeper: Gianluigi Donnarumma (PSG)

Høyreback: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Midtstopper: Ruben Dias (Man City)

Midtstopper: Giorgio Chiellini (Juventus)

Venstreback: Leonardo Spinazzola (Roma)

Midtbane: Kevin de Bruyne (Manchester City)

Midtbane: N'Golo Kante (Chelsea)

Midtbane: Marco Verratti (PSG)

Angrep: Mohamed Salah (Liverpool)

Angrep: Robert Lewandowski (Bayern München)

Angrep: Kylian Mbappe (PSG)

GARY NEVILLE:

Keeper: Gianluigi Donnarumma (PSG)

Høyreback: Joao Cancelo (Manchester City)

Midtstopper: Leonardo Bonucci (Juventus)

Midtstopper: Giorgio Chiellini (Juventus)

Venstreback: Leonardo Spinazzola (Roma)

Midtbane: Josh Kimmich (Bayern München)

Midtbane: Jorginho (Chelsea)

Midtbane: Marco Verratti (PSG)

Angrep: Mohamed Salah (Liverpool)

Angrep: Erling Braut Haaland (Dortmund)

Angrep: Kylian Mbappe (PSG)