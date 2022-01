Sp-ordførere kritisk til Taliban-besøket: – Må vurdere om det koster for mye å sitte i regjering

Taliban landet i Norge lørdag kveld for å møte representanter fra en rekke vestlige land.

Sp-ordfører i Lyngen kommune Dan-Håvard Johnsen er blant dem som er skuffet over eget partis rolle i besøket.

– Det er symbolpolitikken i det som er problematisk. Folk flest anser dette som at vi har anerkjent Taliban som regjering, sier han til TV 2.

Han frykter Senterpartiet nå mister velgere for en politikk som han mener i stor grad drives av Arbeiderpartiet. Sp burde vært tydeligere på egen rolle i prosessen, ifølge Sp-ordføreren.

– For meg virker det som at Utenriksdepartementet har regien. Vi burde signalisert at dette er noe vi ikke har hatt fingrene i, sier Johnsen.

Han la fint lite i mellom da han kommenterte besøket på Facebook i helgen.

KRITISK: Lyngen-ordføreren kommenterte tydelig hva han mente om Taliban-besøket på Facebook i helgen. Foto: Skjermdump/Facebook

Vil vurdere regjeringssamarbeid

Lyngen-ordføreren er redd for at Senterpartiets nasjonale politikk har konsekvenser for Sp lokalt. Nå ber han Senterpartiet om å stille større krav i regjering.

– Dette blandet med en haug med andre saker hvor vi ikke har imponert så voldsomt, gjør at jeg er bekymret for bærekraften til partiet, sier Johnsen.

Han henviser blant annet til hvordan regjeringen så langt har kommet ut av strøm- og koronakrisen.

– Vil du ut av regjering?

– Noe må vi gjøre, enten må vi bli tydeligere på kommunikasjon, eller så må vi vurdere om det koster for mye å sitte i regjering.

- IKKE BRA: Ordfører i Bardu Toralv Heimdal (Sp) mener det var en uklok avgjørelse av regjeringen å invitere Taliban til landet. Foto: Nils Ole Refvik

Johnsen får støtte av ordfører i Bardu kommune i Troms, Toralf Heimdal (Sp). Han sier han har en dårlig følelse rundt besøket, og mener Norge fremstår som naive.

– Det er ikke bra å ta inn slike mørkemenn, som dette er, til Norge. Taliban har et syn på kvinner og kvinners rettigheter som ikke vi kan anerkjenne. Det blir ikke bedre å invitere dem til Norge, sier Johnsen.

Kritisk til forhandlingssted

Etter at Taliban tok makten i Afghanistan i fjor høst, har det pågått forhandlinger i blant annet Doha, hovedstaden i Qatar.

Heimdal mener det ville vært mer naturlig å fortsette forhandlingene der, og er enig med ordfører-kollegaen i at invitasjonen til Norge virker som en anerkjennelse av Taliban.

– Bardu er Norges største veteran-kommune, det er mange som har tjenestegjort i Afghanistan. Det må være forstemmende for dem å se på dette, sier Heimdal.

Også han spør seg om Senterpartiet har for lite gjennomslag i regjering.

– Vi må ta en oppsummering internt etter en stund om vi får noen saker gjennom. På et tidspunkt i høst må vi vurdere om man får igjen for den politikken man har gått til valg på, og vurdere regjeringssamarbeidet, sier han.

Positiv til besøk

I Senterpartiet er det også ordførere som er positive til Norges-besøket.

Rakkestad-ordfører Karoline Fjeldstad kjenner seg ikke igjen i Lyngen-ordførerens uttalelser.

– Norge har alltid hatt en aktivt rolle i utenrikspolitikken. Det innebærer også dialog med de mest kontroversielle, som Taliban som nå styrer i Afghanistan. Det er gjennom dialog vi kan komme videre, Sier Fjeldstad til TV 2.

Også ordfører i Aurskog-Høland, Gudbrand Kvaal mener det er nødvendig å ta denne typen initiativ.

– Dette er fornuftig, man trenger ha en dialog for å komme videre. Situasjonen i Afghanistan er preget av fare for stor hungersnød.

Han legger likevel ikke skjul på at det ikke er noen lett sak.

– Norge har vært der nede og kjempet mot Taliban og nå prøver vi å samarbeide. Det er vanskelig.

TV 2 har tatt kontakt med Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum, men har foreløpig ikke fått en kommentar til denne saken.