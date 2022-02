Kartlegging fra TV 2: Over 126.000 vaksinedoser i Norge ble kastet i 2021

TV 2 har bedt om innsyn hos alle 356 kommuner i Norge i antall vaksinedoser som er blitt kastet i løpet av 2021. I forbindelse med denne saken har vi bedt alle kommunene om å svare på følgende spørsmål:

Hvor mange doser med koronavaksine som har blitt kastet i løpet av 2021?

Hvorfor disse er kastet?

Hvilken type vaksine dere har kastet (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)?

VAKSINE: Vaksinering med AstraZeneca ble stanset i fjor. Dermed måtte flere kommuner kassere vaksinedoser av AstraZeneca. Foto: Aage Aune / TV 2

Av 356 kommuner i Norge er det 302 kommuner som har svart, mens 54 kommuner ikke har besvart TV 2s henvendelser. Totalt er over 126.600 vaksinedoser blitt kastet i Norge i løpet av 2021.

Tallet gjelder for vaksinetypene Pfizer, Moderna og AstraZeneca.

– Tallene som TV 2 presenter viser at svinn i det norske vaksinasjonsprogrammet ligger i underkant av én prosent av utsendte doser, sier assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

– Vi må imidlertid forvente at dette tallet vil øke etter hvert, blant annet fordi vi nå er inne i en fase der enkeltpersoner henvender seg til vaksinesentrene for å få sin første, andre eller tredje dose, sier han.

Utløpsdato og partikler

Gjennom kartleggingen har TV 2 spurt alle kommunene hva som er årsaken til at vaksinedosene har blitt kastet. De vanligste årsakene er utløpsdato, partikler i hetteglass, mangel på oppmøte, knuste hetteglass og AstraZeneca-skrotingen.

– I starten av vaksinasjonsprogrammet var det for få tilgjengelige doser for å tilfredsstille etterspørselen av doser. Etter hvert som tilgang på vaksiner har økt, har det vært viktig å opprettholde tempo i vaksineringen, sier Bukholm.

Assisterende direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Ved å sende ut færre doser til kommunene, kunne vi muligens begrenset tapet av vaksinedoser ytterligere, men det ville antagelig ha gått på bekostning av tempo i vaksineringen.

I mai besluttet regjeringen å fjerne AstraZeneca fra vaksinasjonsprogrammet permanent etter at det kom sjeldne, men alvorlige bivirkninger av vaksinen. På grunn av skrotingen, måtte kommunene kassere resterende AstraZeneca-doser.

– Det har vært en viktig målsetting å sørge for at det har vært et tilstrekkelig antall doser tilgjengelig i kommunene.

– FHI har sendt ut vaksinedoser i henhold til antatt behov i kommunene, men der kommunene er blitt bedt om å gi tilbakemelding for å nedjustere eller oppjustere antall doser som kommunen antar at det er behov for. I

Bergen kommune på toppen

Det er Bergen kommune som har måttet kaste flest vaksinedoser i løpet av 2021. Tallet ligger på 18.738 vaksinedoser, hvorav 13.640 av dosene ble kastet på grunn av utløpsdato og skepsis til Moderna og kryssvaksinering.

– Dette førte til at en del innbyggere i Bergen foretrakk Pfizer for å bli fullvaksinert med to like vaksinedoser. Dette anser vi som hovedårsakene til at vi ikke fikk brukt alle Moderna-dosene innen holdbarhetsdatoen etter opptining, sier leder for vaksineprosjektet Elisabeth Engelsen i Bergen kommune.

– Det har hele tiden vært et mål for oss å kaste så få doser som mulig, og vi har stått på for at dosene skulle finne en arm som ønsket en restdose. Etter hvert som det ble bedre tilgang på vaksinen og vaksinedekningen ble bedre, var det ikke like stor rift om å få en restdose blant innbyggerne.

TESTPLASSEN: Lange køer av mennesker som ville teste seg på Festplassen i Bergen. De fleste unge, med to eller færre doser. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Oslo kommune har i 2021 satt 873.293 vaksiner, men måttet kaste 8276 vaksinedoser.

– Det er en lav andel med tanke på andel befolkning som er beskyttet med koronavaksine og hvor mange vaksiner Oslo kommune fikk i fjor. Det har gjennom hele vaksineløpet vært stort fokus på å et forutsigbart vaksineløp i Oslo kommune, som at folk får riktig informasjon om tilbudet, at vaksinene settes og distribueres korrekt, sier leder av vaksineprogrammet Tina Arnesen i Oslo kommune.

– Vaksinesentrene i Oslo har gode rutiner for å sikre at vi har så lavt svinn som mulig, noe som disse tallene også bekrefter.

PANDEMISTILLE: Stille på Oslo lufthavn under koronapandemien. Foto: Frode Sunde / TV 2

Bukholm i Folkehelseinstituttet mener kommunene har gjort en god jobb til å følge opp og unngå svinn.

– I den siste fasen av vaksinasjonsprogrammet er vi gått over til en ren bestillingsløsning, der kommunene bestiller doser selv. Vi mener at kommunene gjennom hele vaksinasjonsprogrammet har vært veldig flinke til å følge opp og unngå svinn, sier han.

Skeptisk til Moderna - så snudde det

Flere kommuner har opplevd at innbyggerne i begynnelsen har vært svært skeptiske til Moderna-vaksinen. Noen kunne til og med snu i døren da denne vaksinen ble tilbudt - men så plutselig snudde det.

I desember fortalte direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet at hun gjerne ville ha Moderna som oppfriskningsdose.

– Moderna var «lite populær» blant innbyggere tidligere, men vi opplever nå en endring i dette. Mulig på grunn av Camilla Stoltenberg som gikk ut i media og sa at hun foretrakk Moderna som boosterdose, sier Randaberg kommune.

MODERNA: Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet tar boosterdose med Moderna. Hun har tidligere fått to doser med Pfizer. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Også Porsgrunn kommune har opplevd at Moderna-vaksinen har vært upopulær blant innbyggerne.

– Det snudde i forbindelse med at Camilla Stoltenberg fremsnakket Moderna. I ukene før jul satte vi cirka like mange Moderna og Pfizer doser, sier vaksinekoordinator Lene Lindflaten i Porsgrunn kommune.

Til dette svarer Folkehelseinstituttets direktør, Camilla Stoltenberg, følgende:

– Jeg svarte sannferdig på et direkte spørsmål om hvilken vaksinetype jeg ville velge som tredje dose. I tillegg var jeg klar over at svaret kunne bidra til å rette opp mulige feiloppfatninger som gjorde at mange valgte bort Moderna. Det var fint at uttalelsen kunne balansere synet på de to vaksinetypene.

– Vi er oppmerksomme på at råd fra FHI høres og ofte følges. Det er bra, men også et ansvar som vi forsøker å skjøtte klokt, sier hun.